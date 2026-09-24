۵۴۰ روستای بویراحمد نیازمند اعتبار ۱۰۰ میلیاردی برای بازنگری طرح هادی
فرماندار بویراحمد گفت: ۲۱۲ روستا بدون شرایط احراز دهیاری هستند و بازنگری طرحهای هادی و مطالعات روستایی به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عباس بهشتی فرماندار بویراحمد در نشست «توسعه مناطق روستایی و انعقاد تفاهمنامه همکاری بینبخشی» با اشاره به چالشهای ساختاری و جمعیتی مناطق روستایی بویراحمد گفت: شهرستان بویراحمد دارای ۵۴۰ روستا است که از این تعداد، ۲۱۲ روستا شرایط احراز دهیاری را ندارند.
بهشتی افزود: این آمار و ساختار پراکنده روستاها، حجم بالای مشکلات را نشان میدهد و سیاستگذاری، برنامهریزی و خدماترسانی در چنین شرایطی با سختی و پیچیدگی بیشتری مواجه است.
ضرورت تدوین نقشه راه برای روستاهای فاقد دهیاری
فرماندار بویراحمد با تأکید بر ضرورت برنامهریزی منسجم برای مناطق فاقد دهیاری، بیان کرد: تدوین یک نقشه راه جامع و تهیه طرحهای کلان روستایی، پایه و اساس اقدامات توسعهای در این مناطق است و باید با جدیت دنبال شود.
بهشتی ادامه داد: بدون داشتن یک برنامه مشخص برای روستاهای فاقد دهیاری، امکان هدفگذاری دقیق، اولویتبندی نیازها و هدایت مناسب منابع وجود نخواهد داشت.
نیاز اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی برای بازنگری طرحهای هادی
وی در ادامه با اشاره به وضعیت طرحهای هادی روستایی در شهرستان بویراحمد گفت: در تعدادی از روستاها، بازنگری طرح هادی بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال انجام نشده است.
فرماندار بویراحمد افزود: در مذاکرات انجامشده با بنیاد مسکن شهرستان و استان، مشخص شده است که تنها برای دو موضوع «مطالعات» و «بازنگری طرحهای هادی» بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز است.
بهشتی با بیان اینکه بخشی از این موضوع در سطح شهرستان پیشبینی شده است، خاطرنشان کرد: برای سرعت بخشیدن به روند مطالعات و بازنگری طرحها، نیازمند حمایت و تأمین منابع بیشتری هستیم.
مهاجرت؛ زنگ خطر برای روستاهای بویراحمد
وی یکی دیگر از چالشهای مهم مناطق روستایی بویراحمد را مهاجرت و خالی شدن برخی روستاها از سکنه عنوان کرد و گفت: متأسفانه در سه بخش از شهرستان، برخی روستاها به دلیل کاستیهایی در حوزههایی مانند آموزش و بهداشت، با روند ترک سکونت و مهاجرت مواجه هستند.
فرماندار بویراحمد تأکید کرد: فعالسازی ظرفیتهای خودکفایی در روستاها و رفع کمبودهای خدماتی باید به عنوان یکی از مطالبات اصلی در برنامههای توسعهای مورد توجه قرار گیرد.
بازگشت به اقتصاد مولد روستاها
بهشتی با اشاره به تغییر الگوی اقتصادی روستاها در سالهای گذشته اظهار کرد: سیاستگذاریهای نادرست سنوات گذشته موجب شده است بخشی از روستاها از مناطق خودکفا به جوامع مصرفگرا تبدیل شوند.
وی بیان کرد: بازگشت به نگاه سنتی در تأمین منابع، نیازمندیهای معیشتی و تقویت سفره مردم روستاها یک ضرورت است و این موضوع باید به صورت تخصصیتر دنبال شود.
فرماندار بویراحمد گفت: خانوادههای روستایی میتوانند با سرمایهگذاری در بخشهایی همچون دامداری سنتی، پرورش آبزیان و گردشگری به درآمد پایدار دست پیدا کنند.
بهشتی با اشاره به ظرفیتهای بویراحمد در حوزه آبزیپروری و گردشگری افزود: استفاده از این ظرفیتها میتواند ضمن ایجاد درآمد برای خانوارهای روستایی، به تثبیت جمعیت و جلوگیری از مهاجرت روستاییان نیز کمک کند.