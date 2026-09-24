به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی رحیمی در جلسه ستاد مهر با بیان اینکه سال گذشته ۲۴۰ میلیارد تومان برای ارائه خدمات سرویس‌دهی به دانش‌آموزان استثنایی اختصاص یافت، گفت: این رقم امسال به بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی همچنین افزود: تاکنون ۶۹ درصد افزایش ثبت‌نام والدین برای سرویس مدارس نسبت به سال گذشته در سامانه «سپند» ثبت شده و تعداد ثبت‌نام‌ها به ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است.

اختصاص هزینه ۱.۵میلیاردی نوسازی به هر تاکسی

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران درادامه با اشاره به اینکه سال گذشته هزینه کمک به بازسازی و نوسازی هر تاکسی فرسوده در تهران حدود ۵۰۰ میلیون تومان بود، گفت: کمک هزینه نوسازی تاکسی‌های فرسوده امسال به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است.

رحیمی تصریح کرد: تاکنون ۱۲ هزار دستگاه خودرو نوسازی شده و ۱۵۰۰ دستگاه خودروی «آیون» نیز واگذار شده است. همچنین خودرو‌های برقی در محور‌های مختلف شهر در حال تردد هستند.