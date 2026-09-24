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مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران اعلام کرد در حال حاضر حدود ۵ هزار دانشآموز استثنایی در قالب ۵۰۰ سرویس مدرسه از خدمات استفاده میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی رحیمی در جلسه ستاد مهر با بیان اینکه سال گذشته ۲۴۰ میلیارد تومان برای ارائه خدمات سرویسدهی به دانشآموزان استثنایی اختصاص یافت، گفت: این رقم امسال به بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
وی همچنین افزود: تاکنون ۶۹ درصد افزایش ثبتنام والدین برای سرویس مدارس نسبت به سال گذشته در سامانه «سپند» ثبت شده و تعداد ثبتنامها به ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است.
اختصاص هزینه ۱.۵میلیاردی نوسازی به هر تاکسی
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران درادامه با اشاره به اینکه سال گذشته هزینه کمک به بازسازی و نوسازی هر تاکسی فرسوده در تهران حدود ۵۰۰ میلیون تومان بود، گفت: کمک هزینه نوسازی تاکسیهای فرسوده امسال به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است.
رحیمی تصریح کرد: تاکنون ۱۲ هزار دستگاه خودرو نوسازی شده و ۱۵۰۰ دستگاه خودروی «آیون» نیز واگذار شده است. همچنین خودروهای برقی در محورهای مختلف شهر در حال تردد هستند.