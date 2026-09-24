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«پرواز در شب»، «اینجا خانه من است»، «ضد گلوله»، «خودکار عطری»، «شجاع ترین»، «حماسه مجنون» و «جنگ نفت کش ها»، از جمله فیلمهای است که امروز از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «پرواز در شب» به کارگردانی «زنده یاد رسول ملاقلی پور»، ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه یک پخش می شود.
در این فیلم خواهیم دید: گردان کمیل به فرماندهی مهدی نریمان برای یک حرکت ایذائی به خطوط دشمن یورش میبرد. فشار دشمن آنها را ناگزیر به پناه گرفتن در یک کانال میکند. تنها وسیله ارتباطی گردان با قرارگاه مرکزی از کار میافتد و آب و آذوقه داخل کانال جیرهبندی میشود. گروهی برای گزارش چگونگی عملیات و خبر محاصره گردان به طرف قرارگاه عزیمت میکنند. آنها باید از میان خطوط تازه مستقر شده دشمن بگذرند. سه نفر از گروه چهار نفری در مصاف با دشمن شهید میشوند. حمید نوجوانی که در کوره میدان جنگ آب دیده میشود. سرانجام پس از مرارتهای فراوان خود را به قرارگاه میرساند، اما ...
زنده یاد فرجالله سلحشور، علی یعقوبزاده، تاجبخش فنائیان، جعفر دهقان، مصطفی لاجوردی، کامران نوروز، اکبر نیکرو و سید جواد هاشمی در فیلم سینمایی «پرواز در شب» هنرنمایی کردهاند.
فیلم تلویزیونی «اینجا خانه من است» به کارگردانی «خیرالله تقیانی پور»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه پخش میشود.
این فیلم درباره حمله بعث عراق به عشایر مختلف عرب از جمله عشیره سید باقر در بصره و خرمشهر در روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی است. بعد از حمله به این عشیره و کشتن تمام افراد تنها یک پسر بچه به نام طاهر جان سالم به در میبرد و با کمک پدرش که او را به رودخانه میاندازد در حوالی رود اروند در خرمشهر توسط مردم خرمشهر پیدا میشود و به یک یتیم خانه در انجا فرستاده میشود. مسئول انجا زنی فداکار به نام اکرم است که با همسرش علی انجا را اداره میکنند. اکرم و علی تمام توان خود را برای این بچهها که تعدادی از انها عراقی هستند به کار میبرند. طاهر که زبان فارسی نمیداند تنها با پسر بچهای به نام احمد که پسر عموی اکرم است ارتباط برقرار میکند و رابطه عاطفی خاصی بین آنها به وجود میآید. در همین زمان عراقیها به خرمشهر نیز حمله میکنند و ...
کامبیز دیرباز، لیندا کیانی و مارال فرجاد در فیلم تلویزیونی «اینجا خانه من است» بازی کردهاند.
فیلم سینمایی «ضد گلوله» به کارگردانی «مصطفی کیایی»، ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار پخش می شود.
داستان این فیلم مربوط به اواسط دهه ۶۰ و اوج دوران جنگ تحمیلی ایران و عراق است. مردی حدوداً ۵۰ ساله در تهران که مشغول قاچاق نوارهای موسیقی لسآنجلسی و فیلمهای ویدئویی است متوجه میشود توموری در سر دارد و تا دو ماه دیگر بیشتر زنده نخواهد ماند. او که تحت تعقیب مأموران کمیته انقلاب اسلامی بود تصمیم میگیرد به جبهه برود تا با شهادتش، افتخار و مباهاتی را که سالها از خانوادهاش دریغ کرده، نصیب آنان سازد. او مدام خود را در معرض تیر و تفنگ و توپ قرار میدهد تا زودتر شهید شود، اما این اتفاق نمیافتد و او به یک انسان ضد گلوله تبدیل میشود. ۲۰ سال بعد هم او هنوز زنده است و ...
مهدی هاشمی، مسعود کرامتی، ژاله صامتی، سعید آقاخانی، محسن کیایی و بهشاد شریفیان در فیلم سینمایی «ضد گلوله» ایفای نقش کردهاند.
فیلم سینمایی «خودکار عطری» به کارگردانی «سید محسن میرحسینی»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
این فیلم درباره خانوادهای است که صاحب دو فرزند و یک فرزند تو راهی هستند و زمان اوایل مهر و بازگشایی مدارس است. سمیر پسر نوجوان این خانواده که یک روز قبل از شروع سال تحصیلیِ سال ۱۳۵۹ با پدرش به بازار رفته و کفش و لباس نو برای رفتن به مدرسه خریده علاقه زیادی به خودکار عطری دارد که پدر برایش میخرد. اما همان روز ارتش بعث عراق به ایران حمله کرده و او به همراه خانوادهاش پای پیاده در نخلستانها راهی میشوند. در این حین مادر سمیر که باردار بوده، در یکی از روستاهای بین راه، زایمان میکند، اما در اثر استرسهای وارده موفق به شیر دادن به نوزادش نمیشود. سمیر با از خودگذشتگی زیر آتش شدید توپخانه دشمن به شهر میرود و با شکستن شیشه داروخانه چند بسته شیرخشک برای برادرش میآورد و با خودکار عطری که پدر برایش خریده روی کاغذ مینویسد پولش را فردا میآورم که ...
محمد علی آلبو علی، محسن نیکویی، طاهره نیک آزاد، صادق مقدسی، ایلیا بعنونی نژاد، صباح جوانپور، فاطیما بحرینی، ثنا کعبی، اقدس بیگی، محمد رضا دلایر، بهرام افروز، مائده جهانگیری سهروردی، رزانا میرحسینی و جاسم کاظمی مفرد در فیلم تلویزیونی «خودکار عطری» بازی کردهاند.
فیلم سینمایی «شجاع ترین» به کارگردانی «تونی چان»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی هوانگ شیامینگ، دو جیانگ، تان ژو و گائو جی؛ بر اساس رویداد واقعی ساخته شده است. زمانی که خط لولهی پالایشگاه نفت منفجر میشود، تیمی از آتشنشانان جسور چینی تلاش میکنند تا آتش را مهار کنند، اما ...
فیلم سینمایی «سرقت قرن» به کارگردانی «آریل وینگارد»، ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی دیگو پرتی، گیلرمو فرانچلا، لوئیز لوکه و پابلو راگو؛ درباره گروهی از دزدهای حرفهای است که به یکی از شعبههای بانک ریو در آرژانتین رفتهاند و یکی از هوشمندانهترین سرقتها در تاریخ این کشور را رقم میزنند ...
فیلم سینمایی «حماسه مجنون» به کارگردانی «جمال شورجه»، ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم خواهید دید: پس از تصرف شهر مهران توسط نیروهای عراقی، قرار بر این میشود که حاج احمد امین با به راه اندازی جنگهای غافلگیرانه در یکی از محورهای جزایر مجنون توجه نظامیان رژیم بعث را جلب کند. رضا، معاون حاج احمد، که از نقشه بی اطلاع است، به دلیل حضور وسیع نیروهای رژیم بعث با حاج احمد و نیروهای تبلیغاتی درگیر میشود. پس از حمله نظامیان رژیم بعث عراق و شهید و مجروح شدن عدهای از رزمندگان، رضا به نشانه اعتراض به فرماندهی حاج احمد به مقر فرماندهی میرود. یک نظامی عراقی طرفدار جمهوری اسلامی خود را به حاج احمد میرساند و از حمله قریبالوقوع عراقیها خبر میدهد. رضا در مقر فرماندهی خبر آزادسازی مهران را میشنود و دلیل فعالیت تبلیغاتی و جنگهای روانی حاج احمد را درمی یابد. همزمان با حمله رژیم بعث رضا با گروهی رزمنده به خط مقدم بازمیگردد؛ اما ...
جهانبخش سلطانی، جعفر دهقان، سیدجواد هاشمی، حسن عباسی و علی درخشی در فیلم سینمایی «حماسه مجنون» ایفای نقش کردهاند.
فیلم سینمایی جدید «همه چیز درباره خانواده اینگ» به کارگردانی «زی هوانگ»، ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی هانگ ینگ پانگ، هاوارد سیت و هون مان کو؛ درباره زندگی خانواده اینگ است که با تشخیص سرطان پدر دچار تغییرات عمیقی میشود. در حالی که مادر در تنهایی غرق میشود، پسرش با تردید در مواجهه با آینده، به یادگارهای گذشته میاندیشد و ...
فیلم سینمایی «جنگ نفت کش ها» به کارگردانی «محمد بزرگنیا»، ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهید دید: زمان جنگ ایران و عراق است و دامنه جنگ به خلیج فارس نیز کشیده شده و کشتیهای نفتکش ایرانی مورد حمله دشمن قرار میگیرند. در این میان یک ناخدای جوان تصمیم به عبور کشتی نفتکش از تنگه هرمز میگیرد و برای این کار از ناخدایی بازنشسته ولی پرتجربه کمک میخواهد. ناخدای پیر در ابتدا تمایلی برای انجام این کار ندارد، اما ...
مجید مظفری، مرحوم عزتالله انتظامی، جمشید جهانزاده، فیروز بهجت محمدی و ژاله علو در فیلم سینمایی «جنگ نفت کش ها» ایفای نقش کردهاند.
فیلم سینمایی «خدای جنگ» به کارگردانی «حسین دارابی»، ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه افق پخش می شود.
داستان فیلم «خدای جنگ» در بحبوحهی جنگ تحمیلی ایران و عراق، اتفاق میافتد. دشمنان ایران برای متوقف کردن توان موشکی کشور، نقشهای پیچیده طراحی میکنند. لیبیاییها در همکاری با دشمن، قطعات کلیدی از موشکهای ایرانی را به سرقت میبرند تا مانع از استفاده آنها در میدان نبرد شوند. اما در این میان، تیمی از متخصصان و نیروهای ایرانی به رهبری ابراهیم شریفی مأموریت مییابند تا این مشکل را برطرف کرده و سامانههای موشکی را به کار بیندازند.
در این فیلم ساعد سهیلی، حسین سلیمانی، پیام احمدینیا، نادر فلاح، داریوش کاردان، مهدی حسینی، مهدی فریضه، دانیال نوروش، پیمان پورنیکدست، علی دلپیشه، آزاده سیفی، عبدالرضا نصاری، بهار داورزنی، محمدرضا سروستانی، هومن دارابی، احمد یاوری، کبری گودرزی و عمار شلق به ایفای نقش پرداختهاند.
پویانمایی «عصر یخبندان ۲- عصر آب» به کارگردانی «کارلوس سالدانها»، ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش می شود.
در این انیمیشن خواهیم دید: عصر یخبندان در حال پایان یافتن است. سه قهرمان قسمت پیشین این فیلم، سید، مانی و دیه گو که متوجه خطر زیر آب رفتن منطقه زیست خود و در نتیجه نابودی حیوانات شدهاند، تصمیم میگیرند تا قبل از آب شدن یخها خود را به منطقهای امن برسانند. آنها در طول راه با الی که یک ماموت است و دو همراه وی کرش و ادی برخورد میکنند. الی که از کودکی با آن دو بزرگ شده خود را اُپوسوم میپندارد و تلاش مانی برای قانع کردن او فایده چندانی در بر ندارد. چون مانی قصد دارد به همراه او خانوادهای تشکیل داده و نسل ماموتها را از انقراض نجات دهد و ...
پویانمایی جدید «۱۰۰ متر» به کارگردانی «کنجی ایوآساوا»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش می شود.
در این انیمیشن خواهیم دید: توگاشی دانش آموزی خوب و آرامی است که به دویدن علاقه زیادی نشان میدهد. پسری به نام کومیا به مدرسه آنها منتقل میشود که او هم علاقه وافری به دویدن نشان میدهد. آنها با هم تمرینات دو ۱۰۰ متر انجام میدهند و توگاشی به کومیا نکتههای مهمی را در مورد دو سرعت میآموزد. ولی کومیا به خاطر موقعیت خانواده اش از مدرسه آنها میرود. توگاشی دوران مدرسه و دوره متوسطه اش را همچنان با علاقه به دو سرعت به پایان میرساند و در دوران دانشگاه با دوندههای خوبی، چون نیگامی مسابقه میدهد و بعد هم با زایستو آشنا میشود که او هم یک دونده قدیمی خوب است و همچنین آقای کایدو که از قدیمیهای ورزش دو سرعت است. توگاشی وقتی پایش در ورزش آسیب میبیند ...
پویلنمایی «چگونه اژدهای خود را آموزش دهید ۲» به کارگردانی «دان دیبلیوز»، ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش می شود.
در این پویانمایی خواهید دید: هیکاپ هنگام گشتزنی در اطراف بِرک، مادرش را که سالها پیش آنها را ترک کرده بود، مشغول تربیت چندین اژدها پیدا میکند و نزد پدر میبرد. از آن طرف، مردی به نام دراگو که خود را مربی اژدها میداند، میخواهد افراد برک را نابود کند. مادر و پدر هیکاپ که اکنون با هم آشتی کردهاند، به کمک هیکاپ وارد جنگ میشوند. اما ...