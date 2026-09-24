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رزمایش بزرگ ۱۰۰ هزار نفری جانفدایان در اهواز و سراسر استان خوزستان همزمان با سراسر کشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رزمایش ۱۰۰ هزار نفری جانفدایان خوزستان، امروز پنجشنبه دوم مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح آغاز شد.
این رزمایش در اهواز، در کیانپارس، جاده ساحلی غربی، پارکینگ شماره ۳، روبهروی خیابان نهم درحال برگزاری است.
رزمایش ۱۰۰ هزار نفری جانفدایان استان خوزستان در اهواز با شعار «همه میآییم» و با حضور نماینده ولی فقیه در خوزستان ، استاندار خوزستان ، نمایندگان مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و فرماندهان نظامی و انتظامی و جهادگران خوزستان در حال اجراست.