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شهردار تهران گفت: هرمزگانیها در جنگ تحمیلی سوم از ایران اسلامی پاسداری کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، علیرضا زاکانی در تجمع مردم بندرعباس در بوستان غدیر افزود: عظمت و بزرگی هرمزگانیها به دلیل ایستادگی و مقاومت در برابر رژیم تروریستی آمریکا به همهی جهانیان ثابت شد.
وی با اشاره به یاوه گوییهای رئیس جمهور آمریکا در صحن سازمان ملل متحد گفت: رئیس جمهور مقتدر ایران اسلامی پاسخی دندان شکن به توهمات وی داد.
شهردار تهران با بیان اینکه ملت ایران مبعوث شدهاند افزود: جهانیان بدانند ملت ایران به منطق و داشتههای درست دیگران احترام میگذارد، اما پاسخ ویرانگریهای دشمنان را خواهد داد.
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زاکانی گفت: به زودی پیروزی نهایی نزدیک است شعار همیشگی ما شعار همهی آزادی خواهان جهان است.
وی افزود: در سال ۵۷، دو قدرت دین و ملت با رهبری حکیمانه امام خمینی (ره) پرچمهای زر و زور را به پایین کشید و هیمنه پوشالی آمریکا از ان زمان برای دنیا مشخص شد.
امروز نیز گرههای تهدید بازمی شود و دشمن تن به خواستههای ملت ایران میدهد.