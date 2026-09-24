معاون بهداشت وزارت بهداشت در بازدید از مراکز سلامت شهرستان میاندورود مازندران، بر توسعه زیرساخت‌ها و تکمیل ظرفیت خدمات این مراکز تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به همراه علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، عالیه زمانی کیاسری، نماینده مردم ساری و میاندورود، محمدصادق رضایی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و مرتضی بابایی لولایی، فرماندار میاندورود، از مرکز خدمات جامع سلامت ۱۶ ساعته طبقده و مرکز آموزشی ـ بهداشتی مرحوم آشوری در شهرستان میاندورود بازدید کردند.

مرکز خدمات جامع سلامت طبقده طی دو ماه گذشته و به دستور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به مرکز ۱۶ ساعته ارتقا یافته است. در این بازدید، روند ارائه خدمات و نیاز‌های این مرکز پس از افزایش ساعات فعالیت مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه، با توجه به ضرورت تأمین زیرساخت مناسب برای حضور و استقرار پزشکان در مرکز ۱۶ ساعته طبقده، معاون بهداشت وزارت بهداشت دستور پیگیری احداث پانسیون پزشک در این مرکز را صادر کرد.

همچنین اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و معاون بهداشت وزارت بهداشت از مرکز آموزشی ـ بهداشتی مرحوم آشوری بازدید کردند و در جریان روند ارائه خدمات این مرکز قرار گرفتند.

مرکز آموزشی ـ بهداشتی مرحوم آشوری در طول هفته با حضور متخصصان رشته‌های مختلف، خدمات تخصصی مورد نیاز مراجعان را ارائه می‌کند. در جریان این بازدید، ظرفیت‌های موجود مرکز برای توسعه خدمات بررسی و موضوع ارائه خدمات اورژانس در این مجموعه مطرح شد.

رئیسی دستور داد اقدامات لازم برای فراهم‌سازی زیرساخت و ارائه خدمات اورژانس در مرکز آموزشی ـ بهداشتی مرحوم آشوری پیگیری شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در این بازدید‌ها بر پیگیری تصمیمات اتخاذشده و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تقویت و توسعه خدمات سلامت در شهرستان میاندورود تأکید کرد.