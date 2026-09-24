به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،سرهنگ معین‌الدینی، رئیس پلیس راه شمال استان کرمان گفت: با توجه به ماهیت دوطرفه بودن محور چترود-راور، وجود گردنه‌های پرخطر، پیچ‌های متعدد و محدودیت دید کافی در مسیر، تصمیم بر ممنوعیت تردد کامیون‌ها اتخاذ شده است.

وی تأکید کرد: این تصمیم پس از هماهنگی‌های لازم با مراجع قضایی و با هدف حفظ سلامت سرمایه های انسانی و جلوگیری از بروز حوادث جاده‌ای گرفته شده و از تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵، هرگونه تردد کامیون در این محور با برخورد جدی مواجه خواهد شد.

سرهنگ معین‌الدینی با بیان اینکه این محور از تاریخ مذکور، تحت نظارت ویژه قرار خواهد داشت افزود: متخلفین از طریق دوربین‌های نظارتی پیشرفته و همچنین حضور مستمر نیروهای پلیس، شناسایی خواهند شد و خودروهای متخلف، هم به صورت فیزیکی و هم به صورت سیستمی تحت توقیف قرار خواهند گرفت.