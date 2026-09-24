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در دل طبیعت دشتسر آمل همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس خانوادههای دشت سری در یک دورهمی خانوادگی شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس، خانوادهها، بانوان، دانشآموزان، مردم و مسئولان در برنامهای خانوادگی و فرهنگی، روزی شاد و بهیادماندنی را در دل طبیعت بخش دشتسر آمل سپری کردند.
سرهنگ حامد طاهری نسب مسئول برگزاری این برنامه گفت: حضور خانوادهها، بانوان و دانشآموزان در کنار یکدیگر، فرصت مناسبی برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس در فضایی صمیمی و بانشاط فراهم کرد.
وی افزود: بانوان بخش دشتسر با تهیه انواع آش و غذاهای بومی و محلی، نانهای سنتی و نان کوهی و شیرینی، بخشی از فرهنگ و توانمندیهای بومی منطقه را به نمایش گذاشتند و این خوراکیها به صورت رایگان میان شرکتکنندگان توزیع شد.
دانشآموزان نیز در کنار خانوادهها، آغاز سال تحصیلی جدید را در فضایی شاد و صمیمی جشن گرفتند و لحظاتی بهیادماندنی را در این برنامه رقم زدند.
برپایی بازارچه اقتصاد مقاومتی و عرضه محصولات خانگی، همراه با اجرای موسیقی سنتی و بومی و برنامههای فرهنگی و هنری، از دیگر بخشهای این برنامه بود؛ مسابقات ویژه نونهالان و خانوادهها و اهدای هدیه یک میلیون تومانی به قید قرعه نیز برگزار شد.
مسئول برگزاری، گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جدید، تقویت همدلی و مشارکت خانوادهها و ایجاد نشاط اجتماعی را از اهداف این برنامه عنوان کرد.
این برنامه با همکاری حوزه خیبر، حوزه حضرت زهرا (س) و بخشداری دشتسر برگزار شد.