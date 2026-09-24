به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی بحرانی در این دیدار ضمن ابلاغ سلام و پیام استاندار بوشهر، از خانواده شهید و پدر شهید که خود نیز از جانبازان جنگ تحمیلی سوم است، تقدیر کرد.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز جنگ تحمیلی اخیر، بویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و این شهید والامقام اظهار داشت: شهدا سند پرافتخاری از پایداری ملت عزیز ایران اسلامی و نشانه اوج خباثت دشمن هستند.

بحرانی گفت: شهید بحرانی به دنیا ثابت کرد که هنوز نوجوانان این سزمین دل در گرو ایران اسلامی و رهبری و نظام دارند و همانند شهید فهمیده با متاع جان و نثار خون پاکشان از کیان ولایت و سرزمین ایران اسلامی حفاظت کرده و در واقع، شهید بحرانی، فهمیده نسل جدید این سرزمین است.

وی همچنین با خانواده شهید مومنی از شهدای اخیر شهرستان دیّر، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.