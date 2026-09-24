سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های کوهنوردی و سنگ‌نوردی، از افتتاح دیواره‌های سنگ‌نوردی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان از بهره‌برداری دو دیواره سنگ‌نوردی در شهرستان‌های کهگیلویه و دنا در هفته تربیت بدنی خبر داد و گفت: توسعه زیرساخت‌های سنگ‌نوردی زمینه استعدادیابی و حضور ورزشکاران استان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی را فراهم می‌کند.

پارسایی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی کهگیلویه و بویراحمد در حوزه کوهنوردی و سنگ‌نوردی افزود: قرار گرفتن استان در منطقه زاگرس و برخورداری از دیواره‌های طبیعی ظرفیت مناسبی برای توسعه این رشته ورزشی را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: دیواره سنگ‌نوردی شهرستان کهگیلویه در مرحله راه‌اندازی و دیواره شهرستان دنا نیز در مرحله اجرا است و پیش‌بینی می‌شود هر دو طرح در هفته تربیت بدنی و روز ۲۶ مهرماه به بهره‌برداری برسند.

پارسایی با تأکید بر اهمیت آموزش و استعدادیابی در این رشته گفت: توسعه سنگ‌نوردی نیازمند آموزش، ترویج و ایجاد زیرساخت‌های استاندارد است و تلاش شده با حمایت از هیات کوهنوردی و سنگ‌نوردی زمینه رشد ورزشکاران استان فراهم شود.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان همچنین از پیگیری برای تکمیل سرای کوهنوردان شهرستان دنا در شهر سی‌سخت خبر داد و افزود: حدود ۱۰ میلیارد تومان تجهیزات این مجموعه طی دو سال اخیر خریداری شده و در انبار نگهداری می‌شود و مشکلات زیرساختی و قراردادی طرح در حال بررسی است.

وی اضافه کرد: با هماهنگی فرمانداری دنا و شهرداری سی‌سخت و با استفاده از ظرفیت کارشناسی تلاش می‌کنیم مشکلات این طرح برطرف و سرای کوهنوردان هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

پارسایی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ایجاد سازوکار قانونی برای حمایت از کوهنوردان و امدادگران فعال در حوادث و بحران‌ها تأکید کرد و گفت: کوهنوردان استان در سال‌های گذشته در حوزه امداد و بحران نقش مؤثری داشته‌اند و باید شرایطی فراهم شود که این افراد با امنیت و پشتوانه قانونی بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

ارتقای جایگاه هیئت کوهنوردی کهگیلویه و بویراحمد از رتبه ۲۸ به سوم کشور

رئیس هیات کوهنوردی و صعود‌های ورزشی کهگیلویه و بویراحمد از ارتقای جایگاه این هیات در ارزیابی‌های کشوری خبر داد و گفت‌: هیات استان از رتبه ۲۸ به رتبه سوم کشور رسیده است.

حسین‌زاده در نشست هم‌اندیشی روسای هیات‌های کوهنوردی افزود:هیات کوهنوردی در ۹ شهرستان استان دارای هیات مستقل و فعال است.

وی افزود: نبود زیرساخت‌های مناسب از مهم‌ترین عوامل کاهش امتیاز استان در برخی شاخص‌ها است و توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند جایگاه استان را در ارزیابی‌های کشوری بیش از پیش ارتقا دهد.

رئیس هیات کوهنوردی و صعود‌های ورزشی استان با اشاره به فعالیت هزار و ۵۷۰ ورزشکار بیمه‌شده و ۴۴ باشگاه دارای مجوز رسمی در استان تأکید کرد: ساماندهی گروه‌های آزاد و شناسایی اعضای این گروه‌ها در دستور کار قرار گرفته و از فعالان این گروه‌ها برای دریافت مجوز و تأسیس باشگاه دعوت شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار هم در این نشست بر حمایت از توسعه ورزش و تقویت زیرساخت‌های کوهنوردی در استان تأکید کرد و گفت: تکمیل سرای کوهنوردان دنا و ایجاد سازوکار قانونی برای حمایت از کوهنوردان فعال در حوادث و بحران‌ها پیگیری می‌شود.

محمدی در نشست با مسئولان و فعالان هیات کوهنوردی استان ورزش را یکی از عوامل مؤثر در سلامت و نشاط اجتماعی دانست و ادامه داد: جامعه‌ای که به ورزش تحرک و فعالیت توجه بیشتری داشته باشد از نشاط و پویایی بیشتری برخوردار خواهد بود.

وی با تأکید بر نقش هیات‌های ورزشی در ترویج فرهنگ ورزش افزود: انتظار می‌رود ورزشکاران در کنار فعالیت حرفه‌ای و تلاش برای ارتقای جایگاه استان در رقابت‌های ملی در زمینه فرهنگ‌سازی و تشویق نسل جوان به ورزش نیز نقش‌آفرینی کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همچنین از پیگیری تفاهم‌نامه میان هیات کوهنوردی و مدیریت بحران خبر داد و گفت: این تفاهم‌نامه می‌تواند زمینه حمایت و پشتیبانی مناسب‌تر از کوهنوردانی را که در عملیات امداد و حوادث حضور پیدا می‌کنند فراهم کند.

محمدی درباره سرای کوهنوردان شهرستان دنا نیز بیان کرد: با توجه به ظرفیت‌های طبیعی و جایگاه دنا در حوزه کوهنوردی لازم است وضعیت این مجموعه به‌صورت جدی بررسی و برای تکمیل زیرساخت‌های آن از ظرفیت اعتبارات استانی مسئولیت‌های اجتماعی و اعتبارات ملی استفاده شود.

وی افزود: مقرر شده با بازدید از این مجموعه و انجام مکاتبات لازم آخرین وضعیت طرح و زیرساخت‌های آن بررسی و روند تکمیل آن پیگیری شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار در بخش دیگری از سخنان خود درباره موضوع تقسیمات کشوری و محدوده ارتفاعات دنا گفت: اگر مستند یا مکاتبه‌ای درباره این موضوع وجود دارد باید در اختیار مسئولان استان قرار گیرد تا بر اساس نقشه‌ها و مستندات موضوع از مسیر قانونی در وزارت کشور پیگیری شود.