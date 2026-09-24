به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در جلسه هیئت امنای دانشگاه خلیج فارس با اشاره به آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی اظهار داشت: در دوران جنگ تحمیلی سوم، با وجود شرایط دشوار، آموزش در دانشگاه خلیج فارس متوقف نشد و با برنامه‌ریزی مناسب از طریق فضای مجازی و سایر بستر‌های موجود، مسیر علم‌اندوزی و پژوهش و تحقیق در این مجموعه، ادامه یافت.

وی با بیان اینکه، دانشگاه خلیج فارس یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های علمی استان و از ارکان مؤثر در مسیر توسعه بوشهر است، بیان کرد: انتظار می‌رود این دانشگاه با تمرکز بر مسائل اولویت‌دار استان، تقویت ارتباط با صنعت و تربیت نیروی انسانی متخصص، نقش مؤثرتری در توسعه منطقه ایفا کند.

زارع افزود: با توجه به ظرفیت‌های ممتاز استان در حوزه انرژی، دریا، اقتصاد دریامحور و فناوری، بهره‌گیری از توان علمی و پژوهشی دانشگاه برای حل مسائل استان ضروری است.

وی اضافه کرد: از دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های اقتصادی و صنعتی استان، انتظار داریم همکاری و حمایت لازم را از فعالیت‌های علمی و پژوهشی در دانشگاه خلیج فارس به عمل آورند.