سارینا نقش که به عنوان اولین نماینده دختران بوکس ایران در بازی‌های آسیایی شرکت کرده است، نخستین مبارزه خود را با پیروزی به پایان رساند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در پنجمین روز از بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی ـ ناگویا، سارینا نقش به عنوان نخستین بانوی بوکسور تاریخ ایران در بازی‌های آسیایی روی رینگ رفت.

نقش، نماینده وزن ۶۵ کیلوگرم کشورمان، امروز در ورزشگاه «نیشیو گیمناشیوم» در نخستین مبارزه خود به مصاف هوسواتون حسنا از اندونزی رفت و سه بر دو حریف خود را شکست داد و به یک هشتم نهایی راه یافت.

این مبارزه برای بوکس ایران از اهمیت تاریخی برخوردار است؛ چرا که سارینا نقش، نخستین بانوی بوکسور کشورمان است که در بازی‌های آسیایی به میدان می‌رود.

نماینده کشورمان در صورت پیروزی در این مبارزه، در مرحله بعد به مصاف برنده دیدار نمایندگان ژاپن و کره‌شمالی خواهد رفت.

پیش از این، مهدی کاظمی و دانیال شه بخش، دو نماینده بوکس ایران در بخش مردان، با شکست حریفان خود، موفق به صعود به مرحله بعد شده بودند.