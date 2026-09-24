به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عطاء الله زمانی مظفرآبادی همچنین از کارگاه تولید بتن و قطعات بتنی بنیاد مسکن در شهرک صنعتی بوشهر هم بازدید کرد.

وی در این بازدید، آخرین وضعیت پیشرفت طرح‌های عمرانی بنیاد مسکن، کیفیت عملیات اجرایی، روند تأمین و مصرف مصالح و همچنین ظرفیت‌های موجود برای تسریع در تکمیل طرح‌ها را مورد ارزیابی قرار داد.

زمانی مظفرآبادی همچنین از کارگاه تولید بتن و قطعات بتنی بنیاد مسکن در شهرک صنعتی بوشهر نیز بازدید کرد. در این بازدید، ظرفیت‌های تولیدی کارگاه، فرآیند ساخت و آماده‌سازی قطعات بتنی و نحوه به‌کارگیری محصولات تولیدی در پروژه‌های عمرانی بنیاد مسکن مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل دفتر امور اجرایی عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: کارگاه تولید بتن و قطعات بتنی بنیاد مسکن استان بوشهر از ظرفیت‌های مهم پشتیبان طرح‌های عمرانی این مجموعه به شمار می‌رود و بهره‌گیری از توان تولیدی آن می‌تواند در تأمین مصالح مورد نیاز طرح‌های عمرانی، مدیریت هزینه‌ها و تسریع در اجرایطرح‌های روستایی نقش مؤثری داشته باشد.

زمانی مظفرآبادی همچنین از نزدیک در جریان مسائل، ظرفیت‌ها و نیاز‌های اجرایی طرح‌ها قرار گرفت و بر ضرورت توجه به کیفیت اجرای طرح‌ها، استفاده مناسب از ظرفیت‌های موجود و تسریع در روند اجرای طرح‌های عمرانی تأکید کرد.