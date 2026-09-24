طرح ۴۰۴۰ به تنگ تامرادی رسید؛
امضای تفاهمنامه بهسازی ۹ منظومه روستایی در کهگیلویه و بویراحمد
با حضور رئیس ستاد آبادانی و پیشرفت ۴۰۴۰ منظومه روستایی کشور تفاهمنامه بهسازی ۹ منظومه روستایی در کهگیلویه و بویراحمد امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علیآقا محمدی، رئیس ستاد آبادانی و پیشرفت ۴۰۴۰ منظومه روستایی کشور، به همراه رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد و جمعی از مسئولان اجرایی، از روستاهای منطقه «تنگ تامرادی» بازدید کردند. در جریان این بازدید، رئیس ستاد آبادانی با حضور در میان مردم و عشایر منطقه، به گفتوگو و شنیدن دغدغههای آنان پرداخت.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این بازدید با اشاره به طرحهای جنگلداری و ضرورت رفع چالشهای موجود در تنگ تامرادی، گفت: به منظور توسعه پوشش گیاهی، صاحبان مجوزهای طرح جنگلداری میتوانند در زمینه کاشت درختان اقدام کنند.
رحمانی همچنین تأکید کرد: سایر مشکلات منطقه با همکاری فرمانداری بهسرعت پیگیری و مرتفع می شود.
استاندار در ادامه با اشاره به اولویتهای زیرساختی منطقه، بر اتصال ۵ کیلومتر جاده تنگ تامرادی به جاده نورآباد (استان فارس) تأکید کرد و ادامه داد: با همکاری سازمان راهداری، مسیرهای ارتباطی این روستاها و اتصال آنها به بخش فارس در دستور کار قرار دارد. همچنین، وی از برنامهریزی برای اتصال شبکه آبرسانی به این منطقه از طریق یک طرح جامع خبر داد.
در پایان این بازدید، در نشست مشترک میان رئیس ستاد آبادانی ۴۰۴۰ منظومه روستایی و استاندار استان، تفاهمنامه بهسازی و اجرای پروژههای زیربنایی در ۹ منظومه روستایی کهگیلویه و بویراحمد به امضا رسید.