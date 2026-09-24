علی‌آقا محمدی، رئیس ستاد آبادانی و پیشرفت ۴۰۴۰ منظومه روستایی کشور، به همراه رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد و جمعی از مسئولان اجرایی، از روستا‌های منطقه «تنگ تامرادی» بازدید کردند. در جریان این بازدید، رئیس ستاد آبادانی با حضور در میان مردم و عشایر منطقه، به گفت‌و‌گو و شنیدن دغدغه‌های آنان پرداخت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این بازدید با اشاره به طرح‌های جنگلداری و ضرورت رفع چالش‌های موجود در تنگ تامرادی، گفت: به منظور توسعه پوشش گیاهی، صاحبان مجوز‌های طرح جنگلداری می‌توانند در زمینه کاشت درختان اقدام کنند.

رحمانی همچنین تأکید کرد: سایر مشکلات منطقه با همکاری فرمانداری به‌سرعت پیگیری و مرتفع می شود.

استاندار در ادامه با اشاره به اولویت‌های زیرساختی منطقه، بر اتصال ۵ کیلومتر جاده تنگ تامرادی به جاده نورآباد (استان فارس) تأکید کرد و ادامه داد: با همکاری سازمان راهداری، مسیر‌های ارتباطی این روستا‌ها و اتصال آنها به بخش فارس در دستور کار قرار دارد. همچنین، وی از برنامه‌ریزی برای اتصال شبکه آبرسانی به این منطقه از طریق یک طرح جامع خبر داد.