آیین ملی و سراسری گلباران و عطرافشانی گلزار مطهر شهدا، پنجشنبه دوم مهرماه ۱۴۰۵ در سراسر کشور و همزمان در گلزار شهدای استان خوزستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیین «میهمانی لاله‌ها» با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، روز پنجشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

این مراسم با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان، ایثارگران و اقشار مختلف مردم در گلزارهای مطهر شهدای سراسر استان خوزستان برگزار می‌شود.

در این آیین، شرکت‌کنندگان با حضور بر مزار شهدا، ضمن گلباران و عطرافشانی گلزارهای مطهر، یاد و خاطره شهدای گرانقدر را گرامی می‌دارند و با آرمان‌های آنان تجدید میثاق می‌کنند.

زمان برگزاری آیین میهمانی لاله ها، امروز پنجشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۵:۳۰ در گلزارهای مطهر شهدای سراسر استان خوزستان اعلام شده است.