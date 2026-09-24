فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت از کشف ۷ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز به ارزش ۱۵ میلیارد ریال و دستگیری ۳ نفر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ علی امانی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان در راستای اجرای طرح مقابله با مخلان اقتصادی و صیانت از حقوق بیت‌المال، با انجام اقدامات اطلاعاتی، چند واحد مسکونی مورد استفاده برای استخراج غیرمجاز رمزارز را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی و با همراهی کارشناسان شرکت توزیع برق، از محل‌های شناسایی‌شده بازرسی و ۷ دستگاه ماینر قاچاق و غیرمجاز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی کوهدشت برابر نظر کارشناسان، ارزش دستگاه‌های مکشوفه را ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه ۳ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ امانی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با استخراج غیرمجاز رمزارز، خاطرنشان کرد: استفاده غیرمجاز از برق علاوه بر ایجاد فشار بر شبکه توزیع و افزایش احتمال خاموشی، تخلف اقتصادی محسوب می‌شود.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک در این زمینه، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.