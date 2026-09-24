رسانه‌های پرمخاطب جنوب شرق آسیا سخنرانی مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد را مورد توجه قرار و بخش‌هایی از مواضع وی را بازتاب دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، شبکه سی‌ان‌ای سنگاپور گزارش داد پزشکیان در سخنرانی خود، آمریکا را به «تروریسم» متهم کرد و گفت: ایران در برابر فشار‌های آمریکا و اسرائیل تسلیم نخواهد شد. سی‌ان‌ای افزود: رئیس‌جمهور ایران در نخستین سخنرانی خود در سازمان ملل پس از آغاز درگیری‌ها، با اشاره به تحریم‌ها و فشار‌های آمریکا تأکید کرد مقاومت مردم ایران افزایش خواهد یافت و تهران «سر خم نخواهد کرد». وی همچنین گفت ایران آغازگر جنگ نبوده است.

پزشکیان درباره تنگه هرمز نیز تأکید کرد تهران اجازه نخواهد داد این آبراه به ابزاری برای اعمال فشار علیه ایران تبدیل شود. به نوشته سی‌ان‌ای، تنگه هرمز از زمان آغاز جنگ به یکی از محور‌های اصلی تنش میان ایران و آمریکا تبدیل شده است.

سی‌ان‌ای همچنین گزارش داد حضور پزشکیان در نشست مجمع عمومی به دلیل ابهام درباره صدور روادید آمریکا در ابتدا با تردید‌هایی همراه بود؛ اما در نهایت واشنگتن برای وی روادید صادر کرد، هرچند برای شماری از اعضای هیئت همراه او روادید صادر نشد.

وبگاه «استار» مالزی نیز نوشت: پزشکیان در سخنرانی خود تأکید کرد تهران در جنگ با آمریکا تسلیم نخواهد شد، اما همچنان دیپلماسی را راهی برای پایان دادن به درگیری‌ها می‌داند.

به نوشته «استار»، پزشکیان با اشاره به تنگه هرمز گفت: نمی‌توان انتظار داشت همه کشور‌ها از این آبراه بهره‌مند شوند، در حالی که ایران از دسترسی به مسیر کشتیرانی آن محروم باشد. وی همچنین هشدار داد استقرار دائمی ناوگان‌های نظامی متخاصم و گسترش جنگ، به صلح منجر نخواهد شد.

شبکه استرو اوانی مالزی نیز گزارش داد رئیس‌جمهور ایران در سخنرانی خود گفت: تهران همچنان آماده گفت‌و‌گو و مذاکره است، اما مذاکرات تحت تهدید و فشار را نمی‌پذیرد. پزشکیان تأکید کرد: ایران در برابر فشار‌ها تسلیم نخواهد شد و مذاکره تنها زمانی امکان‌پذیر است که با تهدید و «زبان خشونت» همراه نباشد.

استرو اوانی گزارش کرد پزشکیان همچنین به‌ موضوع برنامه هسته‌ای ایران و اسرائیل اشاره و آنچه را «استاندارد دوگانه» در این زمینه خواند، مطرح کرد. وی با تأکید بر موضع تهران گفت: ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، اما حق استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای را برای خود محفوظ می‌داند.

این شبکه همچنین گزارش داد پزشکیان با اشاره به تحولات غزه، اقدامات اسرائیل را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در حالی که ایران در حال مذاکره بوده، هدف حمله قرار گرفته است. وی تأکید کرد ایران نه به دنبال سلاح هسته‌ای است و نه از حق استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای خود صرف‌نظر خواهد کرد.

استرو اوانی همچنین به نمایش تصاویر قربانیان حملات در ایران از سوی پزشکیان در جریان سخنرانی وی اشاره کرد و نوشت پزشکیان با انتقاد از اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا، گفت: ایران خود را قربانی تروریسم می‌داند و تأکید کرد تهران همچنان برای گفت‌و‌گو و دیپلماسی آمادگی دارد، اما فشار و اجبار را نمی‌پذیرد.