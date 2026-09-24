به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سهیل موسوی به نشان طلای وزن منهای ۷۵ کیلوگرم ساندا دست پیدا کرد تا با این نشان خوشرنگ تیم ملی ساندای ایران با یک طلا و ۳ نقره به کار خود در این رقابت‌ها خاتمه دهد.

وی که برای رسیدن به دور نهایی حریفانی از کشور‌های هند، کره جنوبی و ازبکستان را شکست داده بود در مسابقه نهایی به مصاف عبدالله یف از قزاقستان رفت تا وی را طی دو راند مبارزه شکست دهد و به نشان طلا دست یابد.

رقابت‌های ساندا بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا در ۷ وزن برگزار گردید که ایران ۶ نماینده داشت که دیانا رحیمی و مهدی کرمانی با شکست برابر حریفان از دور مسابقات حذف شده بودند.

روز گذشته نیز رقابت‌های تالو که در هشت فرم برگزار و خاتمه یافته بود چین ۶ طلا، ماکائو و هنگ‌کنگ هر کدام یک طلا کسب کردند و در ساندا هم از هفت وزن چین ۶ طلا به نام خود کرد.

بدین ترتیب پرونده ووشو کاران در این دوره از بازی‌های آسیایی بسته شد.

۲۵۰ ووشو کار از ۲۸ کشور آسیایی در این دوره از رقابت‌ها حضور داشتند و مسابقات در سالن هنر‌های رزمی شهر آیچی برگزار شد.