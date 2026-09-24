وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده در تهران و استفاده از منابع دولتی، همچنین ظرفیت خیران و مولدسازی، امیدواریم بتوانیم این طرح را حدود دو سال آینده به سرانجام برسانیم.

حجت الاسلام پژمان‌فر با اشاره به نیاز‌های درمانی مشهد ادامه داد: مشهد با فاصله قابل توجهی از میانگین کشوری در حوزه تخت‌های بیمارستانی مواجه است.

وی گفت: علاوه بر جمعیت ساکن، جمعیت شناور قابل توجهی در مشهد حضور دارد که شامل زائران امام رضا (ع)، مهاجران و گردشگران سلامت است و برای ارائه خدمات به این جمعیت باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام شود.

حجت الاسلام پژمانفر افزود: نیاز‌های درمانی مشهد در برخی مقاطع به‌صورت سینوسی افزایش پیدا می‌کند؛ برای نمونه در تعطیلات نوروز و دهه پایانی ماه صفر، جمعیت بسیار زیادی وارد مشهد می‌شوند و این شرایط به زیرساخت‌های درمانی بیشتری نیاز دارد.

وی ادامه داد: بنابراین علاوه بر رساندن ظرفیت تخت‌های بیمارستانی مشهد به میانگین کشور، باید برای شرایط ویژه و افزایش جمعیت در مقاطع خاص نیز تدابیر جداگانه‌ای در نظر گرفته شود.

وی همچنین بر ضرورت تجهیز کامل بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی تأکید کرد و گفت: نیاز‌های این بیمارستان در بخش‌های مختلف از جمله اورژانس، سی‌تی‌اسکن و‌ام‌آر‌آی باید تأمین شود و تجهیزات لازم در اختیار بیمارستان قرار گیرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: افتتاح ساختمان به‌تنهایی کفایت نمی‌کند و این بیمارستان که قرار است به‌عنوان یک مرکز اورژانسی در شرق مشهد فعالیت کند، باید همه تجهیزات و امکانات مورد نیاز خود را در اختیار داشته باشد