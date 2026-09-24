دور هفتم چهل‌وششمین المپیاد جهانی شطرنج سمرقند، با تداوم درخشش تیم‌های ملی شطرنج زنان و مردان ایران برگزار می‌شود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، چهل‌وششمین المپیاد جهانی شطرنج از ۲۵ شهریور تا پنجم مهر به میزبانی سمرقند ازبکستان در حال برگزاری است و تیم‌های ملی زنان و مردان ایران نیز در این رویداد حضور دارند.

برد بانوان ایران مقابل دانمارک

تیم ملی شطرنج بانوان ایران در دور هفتم با نمایشی قدرتمند، دانمارک را با نتیجه قاطع ۴ بر صفر شکست داد و یکی از برد‌های کامل این دور را به نام خود ثبت کرد.

در این دیدار، مبینا علی‌نسب، ملیکا محمدی، میترا اصغرزاده و آنوشا مهدیان با پیروزی برابر حریفان دانمارکی خود، هر چهار امتیاز ممکن را برای ایران به دست آوردند.

به این ترتیب، تیم ملی بانوان ایران بدون واگذاری حتی یک بازی، دانمارک را از پیش رو برداشت و با یک پیروزی پرقدرت به کار خود در دور هفتم پایان داد.

پیروزی تیم ملی مردان ایران مقابل اسلواکی

تیم ملی شطرنج آزاد ایران نیز در دور هفتم برابر اسلواکی به میدان رفت و با نتیجه ۲.۵ بر ۱.۵ به پیروزی رسید.

در این دیدار، محمدامین طباطبایی و مهدی غلامی با غلبه بر حریفان خود دو پیروزی برای ایران به دست آوردند. رضا مهدوی نیز به تساوی رسید.

بدین ترتیب، هر دو تیم ملی شطرنج زنان و مردان ایران در دور هفتم المپیاد جهانی سمرقند موفق به کسب پیروزی شدند؛ بانوان ایران با برد قاطع ۴ بر صفر و تیم مردان با نتیجه ۲.۵ بر ۱.۵، روزی موفق برای شطرنج کشور در این رقابت‌ها رقم زدند.