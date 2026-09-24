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رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از شناسایی ۴۴ میلیون نفر برای افزایش رقم کالابرگ از مهرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید حمید پورمحمدی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و افرادی که به تشخیص این دو نهاد، پشت نوبت هستند یا استحقاق دریافت کالابرگ با مبلغ بیشتر را داشته باشند، بدون اقدام خاصی کالابرگشان افزایش مییابد.
وی افزود: تا هفته آینده برای ۴۴ میلیون نفر از افرادی که شناسایی شدهاند و باید مورد حمایت قرار بگیرند، پیامک ارسال میشود تا اظهارنامه پر کنند تا مشخص شود که آیا شامل آن دسته از گروههایی هستند که باید مورد حمایت قرار بگیرند و در نهایت کالابرگ افزایش یافته آنها پرداخت شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: افزایش رقم کالابرگ در مهرماه انجام میشود.