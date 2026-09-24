ناگویا ۲۰۲۶؛ صعود سازنچیان به مرحله حذفی شمشیربازی
تنها نماینده بانوی شمشیربازی ایران در بازیهای آسیایی، از گروه مرگ صعود کرد و به دور حذفی راه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، نجمه سازنجیان تنها نماینده شمشیربازی اسلحه سابر بانوان ایران در بازیهای آسیایی ناگویا، با ارائه یک بازی درخشان موفق شد از مرحله گروهی این رقابتها صعود کرده و راهی جدول اصلی و مرحله حذفی شود.
سازنجیان که در یکی از سختترین گروههای این دوره از مسابقات قرار گرفته بود، به دو پیروزی باارزش در برابر نمایندگان قدرتمند کشورهای کره جنوبی و هند دست یافت و با تثبیت جایگاه خود، جواز حضور در دور حذفی را به دست آورد.
در جریان این رقابتها، تمام ملیپوشان و مسئولان فدراسیون شمشیربازی حاضر در ناگویا با حضور در سالن مسابقات، یکصدا به تشویق تنها نماینده سابر بانوان ایران پرداختند.
دیدارهای مرحله حذفی این مسابقات نیز امروز برگزار خواهد شد و سازنجیان برای راهیابی به مراحل بالاتر به مصاف حریفان خود میرود.