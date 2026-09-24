یک منبع دولتی افغانستان گفت: هواپیما‌های جنگی پاکستان سه استان افغانستان در امتداد مرز بین دو کشور یعنی خوست، پکتیکا و قندهار را بمباران کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این منبع دولتی افغانستان گفت: هیچ پهپادی از افغانستان شلیک نشده و اتهامات پاکستان صرفاً بهانه‌ای برای بمباران است.

عطاالله تارار، وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان در فضای مجازی نوشت که این حملات «متناسب و کاملاً هدفمند» علیه اهداف نظامی مرتبط با حملات از افغانستان بوده‌اند.

تارار افزود که سامانه های دفاع هوایی پاکستان روز چهارشنبه پهپاد‌های پرتاب شده از خاک افغانستان را قبل از رسیدن به اهدافشان شناسایی و خنثی کردند.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یکی از ساکنان قندهار گزارش داد که یک حمله هوایی شهر جنوبی افغانستان، محل اقامت اصلی رهبر طالبان، را هدف قرار داده است.

یک شاهد عینی نیز گفت که صدای یک جت و به دنبال آن صدای انفجار بلند و آتش‌سوزی در مرکز شهر را شنیده است.

این اتفاق چند روز پس از گلوله‌باران منطقه مرزی بین دو کشور به وسیله پاکستان رخ می‌دهد.

سازمان ملل متحد گزارش داد که حداقل سه غیرنظامی در حملاتی که شرق افغانستان را هدف قرار داده بودند، کشته شدند، در حالی که پاکستان گفت که ۲۸ شبه‌نظامی را کشته است.

اگرچه منطقه مرزی گاهی اوقات هدف چنین حملاتی قرار می‌گیرد، حملات به شهر‌های افغانستان نادر است.

قندهار و کابل، پایتخت افغانستان، در جریان جنگی که در اواخر فوریه بین افغانستان و پاکستان آغاز شد، بمباران شدند.

به گفته هیئت کمک‌رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، هفته‌ها خشونت منجر به کشته شدن صد‌ها غیرنظامی افغان شد.

توافق آتش‌بس که در ماه مارس حاصل شد، علیرغم تلاش‌های میانجیگرانه چندین کشور، نتوانست به توافق پایداری بین دو همسایه دست یابد.

اسلام‌آباد دولت طالبان افغانستان را به پناه دادن به شبه‌نظامیان طالبان پاکستانی که سال‌هاست علیه آن حملاتی انجام می‌دهند، متهم می‌کند.

اما مقامات افغان این اتهام را رد می‌کنند و می‌گویند پاکستان کسی است که به گروه‌های متخاصم پناه می‌دهد و به حاکمیت کشورشان بی‌احترامی می‌کند.

حملات پاکستان به منطقه مرزی در این هفته پس از حمله‌ای به یک مقر پلیس در شمال پاکستان در روز جمعه انجام شد که حداقل ۳۱ نفر را کشت.

گروهی مرتبط با طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.