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نخست وزیر اسپانیا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: ما جنایات و نسل کشی دولت نتانیاهو علیه مردم غزه را محکوم میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا در سخنرانی خود در هشتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل گفت: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنان مرتکب جنایت جنگی در غزه میشود.
وی اظهار داشت: من شاهد بودهام که این قدرتها جنگهای غیرقانونی را آغاز کرده و مرتکب قتل عام علیه غیرنظامیان بیگناه شدهاند.
نخست وزیر اسپانیا، در مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به اینکه آمده است تا از اصول و آرمانهایی که الهامبخش تأسیس این سازمان بودهاند، دفاع کند، اضافه کرد: دولتهای مختلفی که در اینجا با ما حضور دارند، به دنبال نادیده گرفتن اصول و آرمانهای سازمان ملل هستند. صلح، پایداری و فرصتهای برابر از سوی بازیگران سیاسی و دولتهایی که میخواهند ما را به گذشتهای تاریک بازگردانند، مورد حمله قرار گرفتهاند.
وی افزود: باید شورای امنیت سازمان ملل را اصلاح کنیم. دولتها و نهادهای سیاسی وجود دارند که سازمان ملل و سازمانهای چندجانبه را بیفایده توصیف میکنند.
سانچز تاکید کرد: موضع این نهادها با روند تاریخ در تضاد است و بر پایههای نادرست خودخواهی، جهل و ظلم بنا شده است. نخست وزیر اسپانیا افزود: نهادهایی مانند دیوان کیفری بین المللی باید برای پیگرد و مجازات قانون شکنان تقویت شوند.