ملی‌پوشان فوتبال ایران آخرین جلسه تمرینی خود را پیش از دیدار تدارکاتی مقابل ازبکستان، در ورزشگاه نفتچی شهر فرغانه برگزار کردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این تمرین که حدود یک ساعت به طول انجامید، با برنامه‌های بدنی زیر نظر په‌په لوسادا، مربی بدنساز جدید تیم ملی، آغاز شد و بازیکنان پس از گرم کردن بدن‌های خود، وارد بخش‌های تاکتیکی تمرین شدند.

در ادامه، ملی‌پوشان برنامه‌های تاکتیکی مورد نظر امیر قلعه‌نویی برای دیدار فردا را مرور کردند. تمرین امروز در فضایی جدی و در عین حال شاداب برگزار شد و بازیکنان با انگیزه بالا آخرین برنامه‌های کادر فنی را پیش از مسابقه با ازبکستان به اجرا گذاشتند.

تیم ملی فوتبال ایران امروز ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ملی ازبکستان می رود.