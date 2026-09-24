

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست و دومین دوره مسابقات لیگ برتر هندبال بانوان امروز (پنجشنبه ۲ مهر) آغاز می‌شود و با اعلام کمیته‌های مسابقات و داوران فدراسیون هندبال، اسامی داوران، ناظران و همچنین نمایندگان فدراسیون در هفته نخست این رقابت‌ها، به شرح زیر اعلام شده است:

پنجشنبه ۲ مهر - ساعت ۱۱:۳۰

* سپاهان اصفهان - یکتاافروز البرز

داوران: ناهید اقبالی - لاله قربانی‌زاده

نماینده فدراسیون: رقیه حیدری

ناظر داوری: شیرین کریمی

* نفت و گاز گچساران - استقلال تهران

داوران: مرضیه قفلی - مژگان حسن‌زاده

نماینده فدراسیون: مریم طهرانی

ناظر داوری: فرزانه رحیمی

* صید و ساحل لنگه (آتنا) - دانشگاه آزاد قزوین

داوران: المیرا نصر - راحله شهبازی

نماینده فدراسیون: زهره شیرعلی‌زاده

ناظر داوری: شیدا ذوفن

جمعه ۳ مهر - ساعت ۱۱:۳۰

* مقاومت شهرداری تبریز - زاگرس جنوبی کازرون

داوران: مطهره نجد سمیعی - زهرا اسماعیل‌خواه

نماینده فدراسیون: رقیه امیری

ناظر داوری: فاطمه حاجیان