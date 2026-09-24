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اسامی داوران، ناظران و نمایندگان فدراسیون در هفته نخست لیگ برتر هندبال بانوان اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست و دومین دوره مسابقات لیگ برتر هندبال بانوان امروز (پنجشنبه ۲ مهر) آغاز میشود و با اعلام کمیتههای مسابقات و داوران فدراسیون هندبال، اسامی داوران، ناظران و همچنین نمایندگان فدراسیون در هفته نخست این رقابتها، به شرح زیر اعلام شده است:
پنجشنبه ۲ مهر - ساعت ۱۱:۳۰
* سپاهان اصفهان - یکتاافروز البرز
داوران: ناهید اقبالی - لاله قربانیزاده
نماینده فدراسیون: رقیه حیدری
ناظر داوری: شیرین کریمی
* نفت و گاز گچساران - استقلال تهران
داوران: مرضیه قفلی - مژگان حسنزاده
نماینده فدراسیون: مریم طهرانی
ناظر داوری: فرزانه رحیمی
* صید و ساحل لنگه (آتنا) - دانشگاه آزاد قزوین
داوران: المیرا نصر - راحله شهبازی
نماینده فدراسیون: زهره شیرعلیزاده
ناظر داوری: شیدا ذوفن
جمعه ۳ مهر - ساعت ۱۱:۳۰
* مقاومت شهرداری تبریز - زاگرس جنوبی کازرون
داوران: مطهره نجد سمیعی - زهرا اسماعیلخواه
نماینده فدراسیون: رقیه امیری
ناظر داوری: فاطمه حاجیان