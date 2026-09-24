ناگویا ۲۰۲۶؛ پیروزی بنیامین فرجی برابر حریفی از سریلانکا
ملی پوش تنیس روی میز ایران نخستین مسابقه خود در بخش انفرادی بازیهای آسیایی را با پیروزی پشت سر گذاشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در ادامه رقابتهای تنیس روی میز بیستمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۲۶، صبح امروز پنجشنبه دوم مهر رقابتهای بخش انفرادی در سالن اسکای تویوتا شهر ناگویا پیگیری شد که طی آن بنیامین فرجی به مصاف چانول از سریلانکا رفت و ۴ بر صفر به پیروزی رسید.
در این دیدار بنیامین فرجی با نتایج ۱۱ بر ۷، ۱۱ بر ۲، ۱۱ بر ۵ و ۱۱ بر ۸ حریفش را شکست داد و راهی مرحله بعدی این مسابقات شد.
سیدمناف هاشمی معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت ورزش و جوانان و عباس اورسجی رئیس فدراسیون کبدی با حضور در سالن اسکای تویوتا این دیدار را از نزدیک تماشا کردند.
پیش از این نوشاد عالمیان کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز ایران برابر حریفی از مالدیو به پیروزی رسیده بود.
تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران با هدایت جمیل لطف الله نسبی در این دوره از بازیها حضور پیدا کرده است و علیرضا خلیلی نیا نیز سرپرستی تیم را برعهده دارد.