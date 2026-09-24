کاروان ایران با نشان هایی که در روز پنجم بازی‌های آسیایی به دست آورد، به جایگاه پنجم جدول توزیع نشان‌ها صعود کرد.

در این روز از مسابقات و تا به این لحظه، ووشو توسط هر چهار فینالیست خود صاحب ۴ نشان شد. در این رشته سهیل موسوی صاحب نشان طلا شد و سوگند سینکایی، شجاع پناهی و عرفان محرمی هم به نشان نقره دست یافتند.

در روئینگ هم فاطمه مجلل و تیم دو نفره سبک وزن زنان تیم ایران با ترکیب زینب نوروزی و کیمیا زارعی طلایی شدند و تیم ۴ نفره زنان با ترکیب مهسا جاور، سها فخری، ساقی ملکی و هنگامه کامیاب هم به نشان نقره دست یافت.

با احتساب این ۷ نشان، مجموع نشان های ایران به ۱۵ نشان شامل ۶ طلا، ۷ نقره و ۲ برنز رسیده است.

بر این اساس، کاروان ورزش ایران که در پایان روز چهارم بازی‌های آسیایی با ۸ نشان در رده هفتم قرار داشت با ۶ نشان کسب شده در روز پنجم به جایگاه پنجم ارتقا یافته است.

کاروان ایران به جایگاه پنجم جدول توزیع نشان ها رسید

نشان آوران ایران در این دوره بازی‌های آسیایی به این شرح هستند:

نشان طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

نشان نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

نشان برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن