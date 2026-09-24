به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ سازمان هواشناسی از پایداری جو در بیشتر مناطق کشور خبر داد و اعلام کرد امروز در بخش‌هایی از جنوب فارس و شمال و غرب هرمزگان، در ساعات بعدازظهر احتمال رشد ابر‌های همرفتی، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید وجود دارد.

بر اساس این گزارش، فردا جمعه در برخی مناطق گیلان، مازندران و گلستان بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

همچنین جمعه و شنبه در برخی مناطق شمال‌شرق و شرق کشور، دامنه‌های جنوبی البرز و مرکز کشور، وزش باد شدید در بعضی ساعات دور از انتظار نیست و در مناطق مستعد احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.

امروز تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.