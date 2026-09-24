فرماندار مشهد گفت: در دو ماه اخیر، بهطور میانگین نانهای سنتی ۵۰ درصد و نان سنگک نیز حدود ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حسینی افزود : آرد هیچ تأثیری بر گرانی نان ندارد؛ زیرا برای نانوایان دولتی و یارانهای، صرفاً هزینه حملونقل دریافت میشود؛ یعنی آرد کیلویی هزار تومان به فروش میرسد، اما خود آرد رایگان است. همچنین آرد برای نانوایان نیمهدولتی کیلویی ۱۲ هزار تومان است.
وی تاکید کرد : عواملی همچون اجاره محل، هزینه کارگر، بیمه، مالیات و قبوض آب، برق و گاز، علت افزایش قیمتها هستند.