به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ،در ادامه رقابت‌های تنیس روی میز بیستمین دوره بازی‌های آسیایی که از صبح امروز پنجشنبه دوم مهر در سالن اسکای تویوتا شهر ناگویا آغاز شده است، نوشاد عالمیان در رقابت‌های انفرادی به مصاف موسی احد از مالدیو رفت.

ملی‌پوش باسابقه کشورمان در این دیدار کار سختی نداشت و موفق شد در چهار ست متوالی با نتایج ۱۱ بر ۲، ۱۱ بر ۷، ۱۱ بر۶ و ۱۱ بر ۸ حریفش را شکست دهد و به مرحله بعدی این مسابقات راه پیدا کند.

هدایت تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران در این بازی‌ها برعهده جمیل لطف الله نسبی است و علیرضا خلیلی نیا نیز به عنوان سرپرست این تیم را همراهی می‌کند.