توزیع ۱۶۰۰ بسته لوازمالتحریر میان دانشآموزان کمبرخوردار قوچان
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس، ۱۶۰۰ بسته لوازمالتحریر میان دانشآموزان کمبرخوردار شهرستان قوچان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، فرمانده سپاه ناحیه قوچان، گفت: این اقدام با مشارکت و همافزایی گروههای جهادی، بنیاد علوی و بنیاد برکت انجام شده و ارزش هر بسته لوازمالتحریر حدود یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان است.
سرهنگ نظری با اشاره به ارزش مجموع این بستهها اظهار کرد: ارزش ریالی مجموع ۱۶۰۰ بسته تهیهشده، حدود ۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان است که با هدف کمک به خانوادههای کمبرخوردار و فراهم کردن زمینه تحصیل مناسب برای دانشآموزان در اختیار آنان قرار میگیرد.
فرمانده سپاه ناحیه قوچان همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای خدمت، بر تداوم فعالیتهای جهادی و حمایت از اقشار کمبرخوردار تأکید کرد و گفت: کمک به دانشآموزان و فراهم کردن امکانات تحصیل برای آنان، از مصادیق مهم خدمترسانی و مسئولیت اجتماعی است.
سرهنگ نظری خاطرنشان کرد: این حرکت جهادی، یادآور حمایتهای مردمی از دانشآموزان مناطق کمبرخوردار در نقاط مختلف کشور، از جمله دانشآموزان میناب، است و تلاش میشود این فرهنگ همدلی و کمکرسانی در شهرستان قوچان نیز تداوم داشته باشد.