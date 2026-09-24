ناگویا ۲۰۲۶؛ یک طلا و سه نقره ملیپوشان ووشو
سانداکاران تیم ملی ووشو ایران با کسب یک مدال طلا و سه نقره به کار خود در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ پایان دادند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای ووشو بیستمین دوره بازیهای آسیایی، امروز پنجشنبه برگزار شد تا تکلیف قهرمانان اوزان مختلف مشخص شود. تیم ایران، چهار فینالیست داشت که ثمره آن کسب یک مدال طلا و چهار نقره بود.
در وزن ۵۲ ساندا زنان، سوگند سینکایی که پیش از این حریفانی از هند، ویتنام و هنگکنگ را برده بود، برابر وو دی از چین حرفی برای گفتن نداشت و با قبول شکست، نقره گرفت.
در وزن ۶۵ کیلوگرم مردان، شجاع پناهی پس از برتری مقابل سانداکارانی از ترکمنستان، ازبکستان و ویتنام، در دیدار پایانی برابر وانگ چنگجین از چین مغلوب شد و از رسیدن به طلا بازماند و نقرهای شد.
در وزن ۷۰ کیلوگرم، عرفان محرمی که رقیبانی از هنگکنگ، کرهجنوبی و قزاقستان را برده بود، در گام آخر مقابل ما شوو از چین شکست خود و مدال نقره را از آن خود کرد.
در وزن ۷۵ کیلوگرم، سیدسهیل موسوی تنهایی طلای ووشو ایران در ناگویا را ضرب کرد. او برای رسیدن به فینال، نمایندگان هند، کرهجنوبی و ازبکستان را با شکست بدرقه کرد و در فینال نیز از سد عبدالرشید عبداللهایف از قزاقستان گذشت و مدال زرین طلا را از آن خود کرد.
با این اوصاف کار تیم ملی ووشو ایران در بازیهای آسیایی ناگویا با یک طلا و سه نقره به اتمام رسید.