به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، فاطمه مجلل با کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی برای اولین بار در تاریخ، روئینگ بانوان ایران تاریخ سازی کرد.

مسابقات فینال روئینگ بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز پنج‌شنبه ۲ مهرماه در دریاچه ناکاراگویا ناگویا برگزار شد.

در فینال ماده تک نفره سبک وزن زنان فاطمه مجلل از ساعت ۹:۲۰ به مصاف حریفانی از قزاقستان، هنگ‌کنگ، تایلند، کره جنوبی و ویتنام رفت.

فاطمه مجلل در پایان این رقابت با زمان ۷:۲۴:۵۷ در جایگاه نخست قرار گرفت و موفق شد برای اولین بار روئینگ بانوان ایران را صاحب مدال طلا کند.

ورزشکاران کشور‌های هنگ‌کنگ و تایلند در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

ملی‌پوشان روئینگ ایران امروز در فینال ۶ ماده دیگر به رقابت خواهند پرداخت.