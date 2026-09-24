ناگویا ۲۰۲۶؛ ضرب نشان طلا برای روئینگ ایران
نماینده روئینگ موفق به کسب نشان طلا برای کاروان ایران در بازیهای آسیایی ناگویا شد.
مسابقات فینال روئینگ بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز پنجشنبه ۲ مهرماه در دریاچه ناکاراگویا ناگویا برگزار شد.
در فینال ماده تک نفره سبک وزن زنان فاطمه مجلل از ساعت ۹:۲۰ به مصاف حریفانی از قزاقستان، هنگکنگ، تایلند، کره جنوبی و ویتنام رفت.
فاطمه مجلل در پایان این رقابت با زمان ۷:۲۴:۵۷ در جایگاه نخست قرار گرفت و موفق شد برای اولین بار روئینگ بانوان ایران را صاحب مدال طلا کند.
ورزشکاران کشورهای هنگکنگ و تایلند در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.
ملیپوشان روئینگ ایران امروز در فینال ۶ ماده دیگر به رقابت خواهند پرداخت.