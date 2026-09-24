به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، در آیین آغاز سال تحصیلی جدید و تجلیل از فرزند شهید مرادپور از شهدای جنگ رمضان در منطقه پدافند هوایی شمال شرق، بر نقش مهم دانش اموزان در سربلندی نظام اسلامی تأکید کرد.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه سربازی در مسیر امام زمان (عج) نیازمند تربیت و پرورش نیروهای مؤمن، توانمند و انقلابی است، افزود: سربازی مقدس امام زمان (عج) به نیروهایی احتیاج دارد که با دانش، ایمان، روحیه مسئولیت‌ پذیری و احساس وظیفه، خود را برای خدمت به اسلام و میهن اسلامی آماده کنند.

آیت‌الله علم‌الهدی همچنین با تجلیل از مقام والای معلمان و نقش آنان در تربیت نسل آینده، خاطرنشان کرد: بزرگترین صدقه جاریه برای معلمان، وجود چنین دانش‌ آموزانی است که با اخلاص و تلاش، برای سربلندی جمهوری اسلامی ایران قدم برمی‌دارند و مسیر پیشرفت و عزت کشور را ادامه می‌دهند.

وی در ادامه، تکریم خانواده معظم شهدا و فرزندان شهیدان را وظیفه‌ای ارزشمند و ماندگار عنوان کرد و گفت: فرزندان شهدا، یادگاران ایثار و فداکاری پدرانی هستند که امنیت، عزت و استقلال کشور را با نثار جان خود رقم زدند و امروز نیز باید با ادامه راه شهدا، در مسیر پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی گام بردارند.

در پایان این آیین، از فرزند شهید مرادپور به پاس مقام والای شهید و صبر و استقامت خانواده معظم شهید، تجلیل شد.