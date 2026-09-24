ناگویا ۲۰۲۶؛ نشان طلای دختران ایران در روئینگ
تیم دو نفره سبک وزن روئینگ بانوان مدال طلای بازیهای آسیایی ناگویا را از آن خود کرد.
در فینال ماده دو نفره سبک وزن زنان تیم ایران با ترکیب زینب نوروزی و کیمیا زارعی از ساعت ۹:۴۰ به مصاف حریفانی از ژاپن، ویتنام، هنگکنگ و قزاقستان رفت.
تیم دو نفره نوروزی و زارعی در پایان این رقابت با زمان ۶:۵۳:۹۳ در جایگاه نخست قرار گرفتند و به مدال طلای بازیهای آسیایی دست پیدا کردند.
تیمهای دو نفره ژاپن و هنگکنگ به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.
ملیپوشان روئینگ ایران امروز در فینال ۵ ماده دیگر به رقابت خواهند پرداخت.