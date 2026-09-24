به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در فینال روئینگ بازی‌های آسیایی ناگویا در دریاچه ناکاراگویا دختران ایرانی گل کاشتند.

در فینال ماده دو نفره سبک وزن زنان تیم ایران با ترکیب زینب نوروزی و کیمیا زارعی از ساعت ۹:۴۰ به مصاف حریفانی از ژاپن، ویتنام، هنگ‌کنگ و قزاقستان رفت.

تیم دو نفره نوروزی و زارعی در پایان این رقابت با زمان ۶:۵۳:۹۳ در جایگاه نخست قرار گرفتند و به مدال طلای بازی‌های آسیایی دست پیدا کردند.

تیم‌های دو نفره ژاپن و هنگ‌کنگ به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

ملی‌پوشان روئینگ ایران امروز در فینال ۵ ماده دیگر به رقابت خواهند پرداخت.