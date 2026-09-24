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کاروان ایران در روز پنجم بازیهای آسیایی تا این لحظه موفق به کسب دوازده مدال رنگارنگ شده است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیستمین دوره بازیهای آسیایی امروز (پنجشنبه ۲ مهر) وارد روز پنجم شد تا ورزشکاران رقابت خود را در رشتههای مختلف ادامه دهند.
ادامه درخشش روئینگ ایران با نشان نقره محمودپور
روئینگ ایران این بار با نشان نقره در ماده تک نفره سبک وزن مردان صاحبه یک نشان نقره دیگر در بازیهای آسیایی ناگویا شد.
امیرحسین محمودپور در فینال تک نفره سبک وزن روئینگ با زمان ۶:۵۲:۵۹ نایب قهرمان شد و به نشان نقره این ماده دست یافت.
در این ماده تیم چین با زمان ۶:۵۰ اول شد و کره جنوبی با زمان ۶:۵۳ در رده سوم قرار گرفت.
دومین مدال برای تیم دو نفره ایران/ ترکیب نوروزی و زارعی به مدال نقره رسیدند
تیم دو نفره سنگین وزن بانوان ایران موفق شد مدال نقره بازیهای آسیایی ناگویا را کسب کند.
مسابقات فینال روئینگ بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز پنجشنبه ۲ مهرماه در دریاچه ناکاراگویا ناگویا برگزار شد.
در فینال ماده دو نفره سنگین وزن زنان تیم ایران با ترکیب زینب نوروزی و کیمیا زارعی از ساعت ۱۴:۳۰ به مصاف حریفان رفت.
تیم دو نفره نوروزی و زارعی در پایان این رقابت با زمان ۶:۵۵:۷۸ در جایگاه دوم قرار گرفتند و به مدال نقره بازیهای آسیایی دست پیدا کردند.
تیم چین با زمان ۶:۴۵ اول شد و تیم ویتنام با زمان ۷:۰۲ در رده سوم قرار گرفت.
فاطمه مجلل در سنگین وزن روئینگ برنز گرفت
فاطمه مجلل در قایق روئینگ تک نفره سنگین وزن به مصاف رقبایی از کشورهای هند، چین تایپه، ازبکستان، چین و فیلیپین رفت و توانست با زمان ۷ دقیقه و ۳۵ ثانیه و ۹۹ صدم ثانیه به عنوان نفر سوم از خط پایان عبور کرده و صاحب نشان برنز شود.
در این ماده قایقرانان چین و ازبکستان اول و دوم شدند.
کسب سومین مدال روئینگ زنان با نقرهای شدن تیم ۴ نفره
در فینال ماده ۴ نفره زنان، تیم ایران با ترکیب مهسا جاور، سها فخری، ساقی ملکی و هنگامه کامیاب با زمان ۶:۲۷:۲۴ در جایگاه دوم قرار گرفتند و به مدال نقره دست پیدا کردند. این سومین مدال روئینگ زنان در بازیهای آسیایی است.
تایلند مغلوب تیم ملی کبدی ایران شد
تیم ملی کبدی مردان ایران سومین دیدار خود را امروز برابر تایلند برگزار کرد و با نتیجه ۸۳ بر ۲۷ موفق به شکست این تیم شد. ملی پوشان کشورمان پیش از این مالزی و نپال را شکست داده بودند.
تیم کایاک میکس ایران راهی نیمهنهایی شد
در ادامه روز دوم رقابتهای آبهای آرام بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، تانیا کارگرپور و پیمان قویدل در دور مقدماتی کایاک دونفره ۵۰۰ متر میکس به مصاف رقبا رفت.
تیم کایاک میکس ایران در گروه دوم مقدماتی با نمایندگان کره، هندف قزاقستان و ژاپن رقابت کرد و در پایان با زمان ۱:۴۳.۶۱۴ دقیقه با قرار گیری در جایگاه چهارم راهی نیمهنهایی شد. در این رقابت نمایندگان کره، قزاقستان و ژاپن اول تا سوم شدند.
رقابت نیمه نهایی و فینال این ماده صبح شنبه ۴ مهر برگزار خواهد شد.
پایان کار تیم دوبل تنیس روی میز زنان
تیم دونفره تنیس روی میز زنان ایران متشکل از مهشید اشتری و ستایش ایلوخانی امروز در مصاف با هند ۳ بر صفر نتیجه را واگذار کرد و از دور رقابتها کنار رفت.
چهارمین و آخرین مدال ووشو به رنگ طلا شد
سهیل موسوی آخرین عضو تیم ملی ووشو در فینال بازیهای آسیایی در پیکار با «عبدالرشید عبداللهیف» از قزاقستان همانند مسابقات قبلی پر قدرت ظاهر شد و با کسب پیروزی به نشان طلا دست یافت. موسوی با پیروزی برابر «بالیان» از هند، «جی چئول» از کره جنوبی و «تورگان بایف» از ازبکستان به دیدار فینال راه پیدا کرده بود. بدین ترتیب تیم ملی ووشو در این دوره از بازیها با تنها طلای سهیل موسوی و سه مدال نقره سوگند سینکایی، شجاع پناهی و عرفان محرمی به کار خود پایان داد.
سومین نقره ووشو به نام عرفان محرمی ثبت شد
در دیدار پایانی رقابتهای وزن ۷۰- کیلوگرم مبارزات ساندا، عرفان محرمی نتیجه را به «ما شو» از چین واگذار کرد و سومین مدال نقره را برای ووشو به دست آورد. وی پیش از رسیدن به دیدار نهایی مقابل «چئونگ یاتلام» از هنگکنگ و «سئو یانگ» از کره جنوبی و «علی جان آبلاگاتف» از قزاقستان را شکست داده بود.
شجاع پناهی دومین نقرهای ووشو شد
شجاع پناهی در مبارزه پابانی وزن ۶۵- کیلوگرم «وانگ چنگ جین» از چین را از پیش رو داشت و به نشان نقره دست یافت. پناهی بعد از یک دور استراحت و پیروزی در پیکار با «اوزگلدیف» از ترکمنستان، «ماخماجانوف» از ازبکستان و «نگویان» از ویتنام به دیدار نهایی راه یافته بود.
هیوا افضلی در کانو یک نفره ۲۰۰ متر هفتم شد
هیوا افضلی نماینده ایران در کانو یکنفره ۲۰۰ متر زنان بازیهای آسیایی ناگویا با کسب رتبه نخست در مرحله نیمهنهایی، راهی فینال شد. وی در این مرحله زمان ۴۹.۴۲۷ ثانیه را ثبت کرد و در در جایگاه نخست قرار گرفت. در مرحله فینال، هیوا افضلی با ثبت زمان ۴۹.۲۲۰ ثانیه در جایگاه هفتم قرار گرفت.
طلای دوم روئینگ زنان با قهرمانی نوروزی و زارعی
در فینال ماده دو نفره سبک وزن زنان تیم ایران با ترکیب زینب نوروزی و کیمیا زارعی در پایان رقابت با حریفان شان با زمان ۶:۵۳:۹۳ در جایگاه نخست قرار گرفتند و به مدال طلای بازیهای آسیایی دست پیدا کردند.
دو رقمی شدن مدالهای ایران با نقره سوگند سینکایی
در فینال مسابقات ووشو، سوگند سینکایی اولین نماینده ایران بود که مبارزه خود را برگزار کرد. وی که برای رسیدن به دیدار نهایی وزن ۵۲- کیلوگرم «آپارنا» از هند، «نگو تای فونگ» از ویتنام و «چنگ» از هنگ کنگ را شکست داده بود، در پیکار نهایی برابر «دی وو» از چین با وجود تلاش فراوان نتیجه را طی ۲ راند واگذار کرد و به نشان نقره بسنده کرد.
فاطمه مجلل طلایی شد
فاطمه مجلل اولین مدال آور ایران در روز پنجم بود که موفق به کسب طلای ماده تک نفره سبک وزن زنان شد. او با ثبت زمان ۷:۲۴:۵۷ در جایگاه نخست قرار گرفت و برای اولین بار روئینگ بانوان ایران را صاحب مدال طلا کند.
دست نصیری از مدال کوتاه ماند
در فینال رقابتهای روئینگ و در ماده تک نفره سنگین وزن مردان بهمن نصیری در پایان رقابت با حریفانش با زمان ۷:۱۸:۴۹ در جایگاه ششم قرار گرفت و از کسب مدال بازماند.
جایگاه نخست دختر دونده هفتگانه ایران در پرش ارتفاع
رقابتهای دوومیدانی بازیهای آسیایی از امروز آغاز شد. فاطمه محیطیزاده نماینده ماده هفتگانه اولین نماینده دوومیدانی ایران بود که به رقابت با حریفانش پرداخت. او در بخش پرش ارتفاع با پرش ۱.۷۷ متری در رتبه اول قرار گرفت. وی در بخش اول که مربوط به ۱۰۰ متر با مانع بود به رتبه سوم دست یافت. ۹ شرکت کننده دیگر در ماده هفتگانه با محیطیزاده رقابت میکنند. محیطی زاده امروز عصر در پرتاب وزنه و امشب در دوی ۲۰۰ متر در سومین و چهارمین بخش با دیگر حریفان خود رقابت خواهد کرد.
قایقرانان کایاک ۲ نفره زنان پنجم شدند
تیم کایاک دو نفره بانوان ایران با ترکیب الناز شفیعیان و نادیا کارگرپور در فینال این ماده زمان یک دقیقه و ۵۴ ثانیه و ۶۳۶ صدم ثانیه را به ثبت رساند و با کسب جایگاه پنجم به کار خود پایان داد.
پیروزی نوشاد عالمیان در نخستین دیدار انفرادی
رقابتهای تنیس روی میز این دوره بازیهای آسیایی امروز وارد مرحله انفرادی شد. در این مرحله نوشاد عالمیان نخستین دیدار خود را برابر موسی احمد از مالدیو برگزار کرد و به برتری ۴ بر صفر دست یافت.
صعود دختر شمشیرباز ایران به یکهشتم نهایی
بانوی سابریست کشورمان به مرحله یک هشتم نهایی بازیهای آسیایی راه پیدا کرد.
نجمه سازنجیان، تنها نماینده اسلحه سابر بانوان ایران در بازیهای آسیایی ناگویا، در ادامه درخشش خود در این رقابتها موفق شد به مرحله یکهشتم نهایی صعود کند.
سازنجیان در جدول ۳۲ نفره مرحله حذفی به مصاف «آناستاسیا گولیک»، سابریست باتجربه و قدرتمند کشور قزاقستان رفت و در یک مبارزه تماشایی، با نتیجه ۱۵ بر ۱۳ حریف خود را شکست داد و با شایستگی به جمع ۱۶ نفر برتر بازیهای آسیایی راه یافت.
وی در این مرحله با زینب دایبکوا قهرمان آسیا از ازبکستان و سید یک بازیهای آسیایی دیدار خواهد کرد.
پیروزی بنیامین فرجی در نخستین دیدار
عضو تیم ملی تنیس روی میز ایران نخستین مسابقه خود در بخش انفرادی این رشته در بازیهای آسیایی را با پیروزی برابر حریفی از سریلانکا پشت سر گذاشت.
در ادامه رقابتهای تنیس روی میز بیستمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۲۶، صبح امروز پنجشنبه دوم مهر رقابتهای بخش انفرادی در سالن اسکای تویوتا شهر ناگویا پیگیری شد که طی آن بنیامین فرجی به مصاف چانول از سریلانکا رفت و ۴ بر صفر به پیروزی رسید.
در این دیدار بنیامین فرجی با نتایج ۱۱ بر ۷، ۱۱ بر ۲، ۱۱ بر ۵ و ۱۱ بر ۸ حریفش را شکست داد و راهی مرحله بعدی این مسابقات شد.
سیدمناف هاشمی معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت ورزش و جوانان و عباس اورسجی رئیس فدراسیون کبدی با حضور در سالن اسکای تویوتا این دیدار را از نزدیک تماشا کردند.
پیش از این نوشاد عالمیان کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز ایران برابر حریفی از مالدیو به پیروزی رسیده بود.
تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران با هدایت جمیل لطف الله نسبی در این دوره از بازیها حضور پیدا کرده است و علیرضا خلیلی نیا نیز سرپرستی تیم را برعهده دارد.
آقامیرزایی به نیمهنهایی کایاک ۵۰۰ متر صعود کرد
علی آقامیرزایی در مرحله مقدماتی کایاک تکنفره ۵۰۰ متر مردان بازیهای آسیایی آچی-ناگویا ۲۰۲۶ با ثبت زمان ۱:۴۳ در جایگاه دوم قرار گرفت و راهی نیمهنهایی شد.
آقامیرزایی با این نتیجه به جمع نفرات مرحله نیمهنهایی راه یافت و برای حضور در فینال این ماده به رقابت خود ادامه خواهد داد
ادامه تلاش محیطی زاده نماینده هفتگانه ایران
فاطمه محیطیزاده نماینده ماده هفتگانه دوومیدانی ایران در بخش پرش ارتفاع با پرش ۱.۷۷ متری در رتبه اول قرار گرفت.
وی در بخش نخست که مربوط به ۱۰۰ متر با مانع بود به رتبه سوم دست یافت. ۹ شرکت کننده دیگر در ماده هفتگانه با محیطیزاده رقابت میکنند.
وی امروز عصر در پرتاب وزنه و امشب در دوی ۲۰۰ متر در سومین و چهارمین بخش با دیگر حریفان خود رقابت خواهد کرد.
حذف دومین اسکواش باز ایران
فرشته اقتداری، ملیپوش اسکواش ایران، با شکست مقابل حریف هنگکنگی از صعود به مرحله یکچهارم نهایی بازیهای آسیایی ناگویا بازماند.
فرشته اقتداری در مرحله یکهشتم نهایی رقابتهای انفرادی اسکواش زنان به مصاف «هو تزهلوک» از هنگکنگ رفت و در پایان با نتیجه ۳ بر صفر با امتیازهای ۱۱-۶، ۱۱-۵، ۱۱-۵ شکست خورد.
حریف اقتداری قهرمان انفرادی آسیا در سال ۲۰۲۵ و دارنده سابق رتبه ۲۱ رتبه بندی جهانی، یکی از بازیکنان باتجربه اسکواش قاره است و در این رقابتها نیز در جمع سیدهای ۵ تا ۸ جدول قرار دارد.
اقتداری در دور قبل با پیروزی مقابل «آلتانخویاگ» از مغولستان به مرحله یکهشتم نهایی راه یافته بود.
ملی پوشان ایران از صعود به فینال تپانچه بادی ۱۰ متر مردان بازماندند
در ادامه رقابتهای تیراندازی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا، نمایندگان کشورمان امروز (پنجشنبه) در تپانچه بادی ۱۰ متر در خط آتش ایستادند.
در پایان مرحله مقدماتی که با حضور ۵۹ ورزشکار برگزار شد، وحید گلخندان با ۵۸۰ در جایگاه دهم قرار گرفت و با اختلاف یک نمره حضور در مرحله فینال را از دست داد. جواد فروغی با ۵۶۸ امتیاز در رتبه سی و پنجم ایستاد و محمدرسول عفتی با ۵۶۸ امتیاز و به خاطر اختلاف ایکس با فروغی در جایگاه سی و هفتم قرار گرفت.
همچنین تیم کشورمان با ترکیب وحید گلخندان، جواد فروغی و محمدرسول عفتی با کسب ۱۷۱۶ امتیاز در میان پانزده تیم در جایگاه نهم قرار گرفت.
هدایت تیم تپانچه کشورمان را مریم سلطانی برعهده دارد.
رقابتهای تیراندازی فردا (جمعه) با برگزاری رقابتهای میکس تپانچه بادی ۱۰ متر و تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت پیگیری خواهد شد.
هانیه رستمیان و وحید گلخندان در رقابتهای میکس تپانچه بادی ۱۰ متر و پویا نوروزیان، امیرمحمد نکونام و هادی قرهباغی در تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت به رقابت با رقبای خود خواهند پرداخت.
والیبال ساحلی ایران راهی مرحله حذفی شد
تیم ملی والیبال ساحلی ایران دو در سومین دیدار خود در مرحله گروهی بازیهای آسیایی مغلوب میزبان شد و به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله حذفی شد.
مسابقات والیبال ساحلی مردان بیستمین دوره بازیهای آسیایی با حضور ۳۰ تیم در هشت گروه مقدماتی از ۲۹ شهریور به میزبانی آیچی‑ناگویا ژاپن آغاز شده است و تا ۱۱ مهرماه ادامه دارد.
تیم ملی والیبال ساحلی ایران دو (ابوالفضل خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله گروهی به مصاف ژاپن (کوروساوا / میزوماچی) میزبان مسابقات رفت.
ملیپوشان ایران در این مسابقه دو بر یک و با امتیازهای ۲۱ بر ۱۷، ۱۹ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۱۲ نتیجه را واگذار کردند تا به عنوان تیم دوم گروه خود راهی مرحله حذفی و یک هشتم نهایی شوند. خاکی زاده و قلعه نوی در دو بازی قبلی خود موفق به شکست مالدیو و بنگلادش شده بودند.
تیم ملی والیبال یک ایران (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) نیز که در گروه F با تیمهای تایلند، عمان و تیمور شرقی همگروه است، از ساعت ۸:۳۰ دقیقه روز شنبه چهارم مهر در سومین و آخرین مسابقه خود در مرحله مقدماتی به مصاف تایلند (نتیتورن / واچیراویت) میروند که نبرد صدرنشینی در جدول است.
صعود تیم میکس ایران به نیمهنهایی کایاک ۵۰۰ متر
تیم کایاک دونفره میکس ایران با ترکیب نگین کارگرپور و پیمان غافلسیاه صوفیانی در مرحله مقدماتی کایاک ۵۰۰ متر بازیهای آسیایی آچی-ناگویا ۲۰۲۶ با زمان ۱:۴۳ در جایگاه چهارم قرار گرفت و به نیمهنهایی صعود کرد.
نمایندگان ایران با این نتیجه جواز حضور در مرحله بعدی رقابتها را به دست آوردند و برای رسیدن به فینال به رقابت ادامه خواهند داد.
حریف تیم ملی بسکتبال سهنفره مردان ایران در یکچهارم نهایی مشخص شد
تیم ملی بسکتبال سهنفره مردان ایران در مرحله یکچهارم نهایی بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به مصاف ژاپن، میزبان این رقابتها، خواهد رفت.
تیم ملی بسکتبال سهنفره مردان ژاپن با پیروزی ۱۸ بر ۱۷ مقابل قزاقستان، جواز حضور در مرحله یکچهارم نهایی را به دست آورد و حریف تیم ملی ایران شد.
بر این اساس، ملیپوشان بسکتبال سهنفره مردان ایران امروز پنجشنبه ۲ مهرماه از ساعت ۱۵:۰۵ به وقت تهران در مرحله یکچهارم نهایی بازیهای آسیایی ناگویا برابر ژاپن، میزبان مسابقات، قرار خواهند گرفت.
تیم ملی ایران با کسب سه پیروزی متوالی در مرحله گروهی، بهعنوان صدرنشین گروه خود بهصورت مستقیم راهی مرحله یکچهارم نهایی شد و حالا برای صعود به جمع چهار تیم برتر، مقابل ژاپن به میدان میرود.
پیروزی اولین دختر بوکس ایران در اولین مبارزه
در پنجمین روز از بیستمین دوره بازیهای آسیایی آیچی ـ ناگویا، سارینا نقش به عنوان نخستین بانوی بوکسور تاریخ ایران در بازیهای آسیایی روی رینگ رفت.
نقش، نماینده وزن ۶۵ کیلوگرم کشورمان، امروز در ورزشگاه «نیشیو گیمناشیوم» در نخستین مبارزه خود به مصاف هوسواتون حسنا از اندونزی رفت و در این دیدار ودر سه راند موفق شد یک مبارزه جذاب و دیدنی را به نمایش گذاشت و در نهایت سه بر دو حریف خود را شکست داد و به یک هشتم نهایی راه یافت.
این مبارزه برای بوکس ایران از اهمیت تاریخی برخوردار است؛ چرا که سارینا نقش، نخستین بانوی بوکسور کشورمان است که در بازیهای آسیایی به میدان میرود.
نماینده کشورمان در صورت پیروزی در این مبارزه، در مرحله بعد به مصاف برنده دیدار نمایندگان ژاپن و کرهشمالی خواهد رفت.
پیش از این، مهدی کاظمی و دانیال شه بخش، دو نماینده بوکس ایران در بخش مردان، با شکست حریفان خود، موفق به صعود به مرحله بعد شده بودند.
تیم دو نفره تک پاروی بانوان در رده چهارم قرار گرفت
در فینال ماده دو نفره تک پاروی زنان تیم ایران با ترکیب سارا فخری و هانیه خورسند از ساعت ۱۶:۱۰ به مصاف حریفان رفتند.
تیم دو نفره هانیه خورسند و سارا فخری در پایان این رقابت با زمان ۷:۱۷.۹۳ در جایگاه چهارم قرار گرفتند.
تیم چین با زمان ۷:۰۶ اول شد، تیم ازبکستان با زمان ۷:۰۸ در رده دوم قرار گرفت و تیم ویتنام نیز با زمان ۷:۱۳ سوم شد.
پایان کار سازنجیان در جمع ۱۶ نفر برتر
بانوی سابریست کشورمان در مرحله یکهشتم نهایی بازیهای آسیایی ناگویا مقابل حریف نامدار ازبکستانی متوقف شد.
نجمه سازنجیان تنها نماینده اسلحه سابر بانوان ایران در بازیهای آسیایی ناگویا، پس از صعود از مرحله گروهی و پیروزی ارزشمند ۱۵ بر ۱۳ مقابل «آناستاسیا گولیک» از قزاقستان در جدول ۳۲ نفره، راهی مرحله یکهشتم نهایی شد.
سازنجیان در مرحله یکهشتم نهایی به مصاف «زینب دایبکوا» از ازبکستان رفت. دایبکوا که سابقه قهرمانی آسیا را در کارنامه دارد و به عنوان یکی از بهترین سابریستهای قاره کهن و سید یک این دوره از مسابقات شناخته میشود، حریفی پرقدرت در این مرحله بود.
نماینده شایسته کشورمان در این مبارزه علیرغم تلاش فراوان زورش به حریف قدرتمند ازبک نرسید و تمام تلاش خود را به کار بست، اما در نهایت با شکست در این دیدار، در جمع ۱۶ نفر برتر رقابتها به کار خود پایان داد.
با پایان رقابتهای سابر بانوان، پرونده این بخش بسته شد و شنبه، تیم ملی سابر مردان ایران روی پیست مسابقات بازیهای آسیایی ناگویا به مصاف حریفان خود خواهد رفت.
تیم فوتبال امید کشورمان شهر میزبان بازیها را ترک کرد
تیم امید کشورمان پس از اتمام مسابقاتش در بیستمین دوره بازیهای آسیایی آیچی – ناگویا صبح امروز ژاپن را ترک کرد تا از فرودگاه اوزکا وارد شانگهای چین و سپس صبح فردا ساعت ۳:۵۰ دقیقه بامداد وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی شود.
شاگردان حسین عبدی در این دوره از بازیها، با یک برد مقابل امارات، یک تساوی مقابل چین و یک باخت مقابل کره شمالی پرونده حضور خود در این دوره از بازیها را بستند.
کاروان ایران به جایگاه پنجم جدول توزیع مدالها رسید
مجموع مدالهای کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:
مدال طلا
* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)
* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)
* تیم فوتبال الکترونیک
* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)
* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)
* سهیل موسوی (ووشو)
مدال نقره
* تیم کاتا بانوان
* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)
* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)
* سوگند سینکایی (ووشو)
* شجاع پناهی (ووشو)
* عرفان محرمی (ووشو)
* تیم روئینگ ۴ نفره زنان
* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)
* امیرحسین محمودپور در فینال تک نفره سبک وزن روئینگ
*آرمان خدایی در فینال ژیمناستیک خرک حلقه
مدال برنز
* تیم ملی بسکتبال
* علی پاکدامن
* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)
*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)