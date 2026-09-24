ناگویا ۲۰۲۶؛ کسب سومین مدال برای تیم روئینگ بانوان ایران
تیم ۴ نفره روئینگ بانوان ایران به مدال نقره بازیهای آسیایی ناگویا دست پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات فینال روئینگ بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز پنجشنبه ۲ مهرماه در دریاچه ناکاراگویا ناگویا برگزار شد.
در فینال ماده ۴ نفره زنان تیم ایران با ترکیب مهسا جاور، سها فخری، ساقی ملکی و هنگامه کامیاب از ساعت ۱۱ به مصاف حریفانی از ویتنام، چین و ژاپن رفتند.
ملیپوشان ۴ نفره در پایان این رقابت با زمان ۶:۲۷:۲۴ در جایگاه دوم قرار گرفتند و به مدال ارزشمند نقره دست پیدا کردند.
تیم چین با زمان ۶:۲۳ اول شد و تیم ژاپن با ۶:۲۹ در جایگاه سوم قرار گرفت.
ملیپوشان روئینگ ایران امروز در فینال ۴ ماده دیگر به رقابت خواهند پرداخت.