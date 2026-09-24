مردم ورامین در دویست و هفتمین حماسه ی شبانه خود با با حضور در میدان امام خمینی این شهر، ضمن قدردانی از سخنرانی مقتدرانه رئیسجمهور در سازمان ملل، شرکت مردم در خیابانها را عامل قدرت ملی دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ورامین در این تجمع با اشاره به جمله رئیسجمهور که «مردم قدرت ما هستند و ما با قدرت مردم ایستادهایم»، این موضعگیری را نشانهای از پیوند میان مسئولان و ملت دانستند و بر تداوم حضور خود در صحنه تأکید کردند.
مردم ورامین با سردادن شعارهایی در حمایت از رئیس جمهور ، خواستار ادامه این مسیر در دفاع از حقوق ملت ایران شدند.