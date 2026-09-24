به گزارشمردم ورامین در این تجمع با اشاره به جمله رئیس‌جمهور که «مردم قدرت ما هستند و ما با قدرت مردم ایستاده‌ایم»، این موضع‌گیری را نشانه‌ای از پیوند میان مسئولان و ملت دانستند و بر تداوم حضور خود در صحنه تأکید کردند.