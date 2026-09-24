مردم ولایتمدار قرچک در ۲۰۷ امین شب حماسه خیابان، با حضور در میدان امام خمینی (ره) این شهر، ضمن حمایت از مواضع مقتدارنه رئیس جمهور کشور عزیزمان ایران اسلامی در سازمان ملل، بر لزوم حفظ وحدت و همدلی در میدان مبارزه با آمریکای جنایتکار تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت کنندگان در این تجمعات تلاش برای پیشرفت کشور از طریق رعایت مولفه هایی چون تقویت فرهنگ کار، مصرف کالای ایران، مواسات و کمک به نیازمندان، مسئولیت پذیری اجتماعی، امیدآفرینی و پرهیز از ناامیدی، صرفه جویی در منابع را خواستار شدند.