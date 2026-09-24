به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان در این دیدار یک جلد کتاب را با عنوان «به نام کمک» حاوی مستندات مربوط به جنایات آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ملت بزرگ ایران به آقای «نیکول پاشینبان» اهدا کرد.

این کتاب حاوی اطلاعات مستند از جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل و طی دیدار‌های رئیس جمهور و سران سایر کشور‌ها به آنها اهدا شد؛ کتابی که در آن، حملات تجاوزکارانه علیه مردم و زیرساخت‌های ایران و نیز شهدای این جنگ‌ها در قاب تصویر به نمایش در آمده است.

نام این کتاب «In the name of help» به کمک‌های دروغینی اشاره دارد که در قالب آن، آمریکا و رژیم صهیونیستی به اسم کمک، اقدام به جنایت‌های ضدانسانی در ایران طی چند جنگ تحمیلی اخیر کردند.

پزشکیان روز چهارشنبه در اجلاس سران و رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی و سپس دیدار‌های دو جانبه خود را آغاز کرد.