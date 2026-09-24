رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه، در اجتماع شبانه مردم در میدان امام خمینی (ره) ورامین گفت: زمانی که رهبر شهید ما فرمودند «اگر دشمن مرتکب خباثتی شود، خداوند مردم را مبعوث می‌کند»، مردم ایران برای انجام دادن تکلیف خود به میدان آمدند.

خبرگزاری صدا و سیما، دریادار فدوی افزود: نزدیک به هفت ماه است که مردم ایران برای امری بسیار مهم پای کار آمده‌اند و اگر ملتی اراده کند در برابر همه مستکبران عالم بایستد، خداوند توانمندی ایستادگی را به آن ملت خواهد داد. به گزارشدریادار فدوی افزود: نزدیک به هفت ماه است که مردم ایران برای امری بسیار مهم پای کار آمده‌اند و اگر ملتی اراده کند در برابر همه مستکبران عالم بایستد، خداوند توانمندی ایستادگی را به آن ملت خواهد داد.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه با بیان اینکه مردم ایران در جریان جنگ‌های اخیر استقامت و پایداری خود را نشان دادند، گفت: ان‌شاءالله بر اثر این استقامت و پایداری، خداوند پیروزی بزرگی را نصیب امت اسلامی خواهد کرد و ما این پیروزی‌ها را خواهیم دید.

فدوی با اشاره به سابقه ۴۷ ساله تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی ایران افزود: از روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا از دشمنی با ایران دست برنداشته است، اما برای اینکه برای همه عالم روشن شود ابرقدرت واقعی چیست، باید ابرقدرت مادی دنیا در برابر ایران قرار می‌گرفت و نتیجه این تقابل برای جهانیان آشکار می‌شد.

وی ادامه داد: در جنگ‌های اخیر فقط آمریکا در برابر ایران قرار نداشت، بلکه مجموعه‌ای از قدرت‌های مستکبر غربی و رژیم صهیونیستی نیز در این تقابل حضور داشتند، اما آنها به اهدافی که اعلام کرده بودند دست پیدا نکردند و مردم دنیا این واقعیت را مشاهده کردند.

فدوی افزود: ما باور داریم خداوند پشتیبان جبهه حق است و اگر همه توانمندی‌های مادی جهان کفر در برابر جبهه‌ای قرار بگیرد که خداوند پشتیبان آن است، توان مقابله با آن را نخواهد داشت. ما بر اساس همین وعده الهی پای کار بوده‌ایم و خواهیم بود.

وی با اشاره به وظیفه نیروهای مسلح و سپاه در تقویت توان دفاعی کشور اظهار کرد: سپاه حتی یک ۲۴ ساعت را برای انجام دادن تکلیف خود از دست نداده است و همواره توان، استطاعت و قدرت خود را افزایش داده و این روند ادامه خواهد داشت.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه تأکید کرد: اگر بر اثر اشتباه محاسباتی، دشمن دوباره به ایران حمله کند، پاسخ ایران بسیار سنگین‌تر از گذشته خواهد بود و دشمنان خواهند دید که جبهه حق چگونه در برابر آنها ایستادگی می‌کند.

فدوی با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف گفت: نشانه این استقامت را می‌توان در حضور مردم در سراسر کشور مشاهده کرد؛ مردم با قوت، اطمینان و بدون هراس پای کار هستند و به وعده خداوند باور دارند.

وی اتحاد و همبستگی را از عوامل مهم استمرار انقلاب اسلامی دانست و افزود: خداوند با هیچ‌کس خویشاوندی ندارد؛ اگر انسان به تکالیف خود عمل کند، خداوند عنایت می‌کند و اگر به تکالیف عمل نکند، این عنایت شامل حال او نمی‌شود.

فدوی با اشاره به واقعه جنگ احد اظهار کرد: در جنگ احد، پیامبر اسلام(ص) فرمانده جبهه اسلام بود، اما بخشی از مسلمانان به تکلیف خود عمل نکردند و به دستور پیامبر(ص) توجه نکردند و در نتیجه شکست خوردند. بنابراین عمل به تکلیف و اطاعت از فرمان الهی و رهبری اهمیت اساسی دارد.

وی با اشاره به تقدیم بیش از ۲۰۰ هزار شهید در مسیر انقلاب اسلامی و دفاع از کشور گفت: اگر کسی می‌خواهد بداند یک شهید چه معنایی دارد، باید در خانه یک شهید و در دل مادر شهید جست‌وجو کند تا عظمت فداکاری شهدا را درک کند. این شهدا برای انجام تکلیف و حفظ اسلام و انقلاب اسلامی جان خود را تقدیم کردند.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه با تأکید بر اهمیت وحدت در جامعه اظهار کرد: بر اساس آنچه در حدیث معراج آمده، امت اسلامی بیش از جنگ نظامی و اقتصادی باید مراقب اختلافات داخلی باشد و حضرت امام خمینی(ره) نیز در طول نهضت اسلامی بارها بر «وحدت کلمه» تأکید داشتند.

فدوی ادامه داد: امام خمینی(ره)، امام خامنه‌ای و امام شهید بر وحدت کلمه تأکید داشته‌اند، چراکه وحدت رمز پیروزی انقلاب اسلامی بوده و باید همچنان مورد مراقبت قرار گیرد. کوچک‌ترین اختلاف در میان امت اسلامی می‌تواند این مسیر را خدشه‌دار کند.