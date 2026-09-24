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طبق اعلام روابط عمومی تأمین اجتماعی، پرداخت مستمری مربوط به شهریور ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی تکمیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تامین اجتماعی در اطلاعیهای اعلام کرد: پرداخت حقوق ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر تأمین اجتماعی که از روز بیستونهم شهریورماه آغاز شده بود، به پایان رسید.
در ادامه آمده است؛ با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور، از بازنشستگان و مستمریبگیران گرامی خواهشمندیم در صورت دریافت نکردن پیامک بانکی، موجودی حساب خود را بررسی نمایند.
در اطلاعیه خاطرنشان شده؛ فیش حقوقی شهریور، از اول هفته آینده و بدون نیاز به مراجعه به شعب و کارگزاریها از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانیes.tamin.ir یا اپلکیشن «تأمین من» قابل دریافت و مشاهده است.
در پایان آمده است: تنها مرجع رسمی اطلاعرسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، ادارهکل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبان گرامی توصیه میشود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانالها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکههای اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media@ در دسترس است، دنبال نمایند.
لازم به یاداوری است؛ سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.