به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، با انتقاد از انفعال کشور‌های اروپا مقابل آمریکا کفت: اقدامات اروپایی‌ها در موضوع اسنپ بک و برجام و قرار گرفتن زیر سایه اقدامات خصمانه اروپا باعث شد از چرخه تاثیرگذاری در تحولات بین المللی خارج شوند.

پزشکیان با اشاره به صحبت‌های دبیرکل ناتو در خصوص کمک کشور‌های اروپایی به آمریکا در جریان جنگ تصریح کرد: انتظار داریم کشور‌های اروپایی در رفتار‌های خود تجدیدنظر کنند و استقلال خود را حفظ کنند. ما در جنگ اخیر از برخی کشور‌ها بی عملی دیدیدم ولی بی طرفی ندیدیم.

رئیس جمهور تامین امنیت منطقه را وظیفه کشور‌های منطقه دانست و گفت: دخالت دولت‌های غربی باعث شد نه تنها امنیت منطقه بلکه امنیت کل دنیا تحت تاثیر قرار گیرد و اگر کسی دنبال علت اتفاقات اخیر است باید به رفتار‌های دولت‌های غربی دقت کند.

رئیس شورای اروپا در این دیدار خواستار نقش آفرینی در موضوع منطقه شد که پزشکیان پاسخ داد: اروپایی‌ها با قرار گرفتن پشت سر آمریکا خودشان را از این نقش آفرینی محروم کردند.