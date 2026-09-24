به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، سرپرست ورزش و جوانان استان گفت: در این مسابقات تیم های اميد اليكوه، پیشکسوتان ناغان،شاهین اردل، نصر اردل،امید اردل، سردار حبیبی الیکوه،اقبال فلارد، پیشکسوتان میانکوه،یاران کوروش، امید اردل و فجر کوهرنگ و اميد اليكوه به مدت دو روز با هم رقابت می کنند.

ولی پور افزود: امروز تیم های اميد اليكوه و پیشکسوتان ناغان، پیشکسوتان شاهین اردل و نصر اردل و امید اردل و سردار حبیبی الیکوه امروز به مصاف هم می روند.