رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت : بررسی‌ها نشان داد رعایت نکردن نکات ایمنی در نصب وسایل گازسوز موجب انفجار خفیف توأم با آتش‌سوزی و خسارت شدید به لوازم منزل و مصدوم شدن یک فرد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با اشاره به اینکه ساعت ۲۳:۲۸ یکم مهر ۱۴۰۵، در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع انفجار در طبقه سوم یک ساختمان مسکونی در خیابان شهید چمران گفت : بلافاصله ۱۷ آتش‌نشان و افسر ارشد به همراه ۵ دستگاه خودروی عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

شهرام مومنی افزود:بررسی‌ها نشان داد رعایت نکردن نکات ایمنی در نصب وسایل گازسوز موجب انفجار خفیف توأم با آتش‌سوزی و خسارت شدید به لوازم منزل شد.

وی گفت :در این حادثه مردی حدوداً ۶۷ ساله به دلیل سوختگی شدید توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافت.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت افزود:نصب وسایل گازسوز و اتصالات گاز باید حتماً با استفاده از شیلنگ‌های استاندارد، بست‌های محکم فلزی و توسط افراد متخصص انجام شود. هرگونه نشت گاز یا استفاده از اتصالات غیراستاندارد، زمینه‌ساز حوادث ناگوار و جبران‌ناپذیر خواهد بود.