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رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت : بررسیها نشان داد رعایت نکردن نکات ایمنی در نصب وسایل گازسوز موجب انفجار خفیف توأم با آتشسوزی و خسارت شدید به لوازم منزل و مصدوم شدن یک فرد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با اشاره به اینکه ساعت ۲۳:۲۸ یکم مهر ۱۴۰۵، در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع انفجار در طبقه سوم یک ساختمان مسکونی در خیابان شهید چمران گفت : بلافاصله ۱۷ آتشنشان و افسر ارشد به همراه ۵ دستگاه خودروی عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.