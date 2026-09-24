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کارشناس حوزه سیاسی و عرصه بین الملل با بیان اینکه روند دیپلماسی از سمت ایران دیگر به روند گذشته باز نخواهد گشت، گفت: اولاً تضمین برای هر گونه معاهده و توافقی، توانمندی و قدرت بازدارندگی ایران است نه هیچ بیانیه یا کنوانسیون یا دستورالعمل حقوق بین الملل.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمد قادری در برنامه گفتگوی ویژه خبری به موضوع «پیام واحد ایران از تهران تا نیویورک» پرداخت و به پرسشها در این باره پاسخ داد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
مقدمه مجری: امروز دو قاب بسیار قدرتمند از جمهوری اسلامی ایران در قالب این سخنرانیها دوباره به دنیا مخابره شد باز هم تشکر میکنیم از صحبتهای جناب آقای دکتر پزشکیان صحبتهای شجاعانه درکنار این که تصاویر رهبر شهیدمان، تصاویر کودکان مظلوم مدرسه شجره طیبه را در دست داشتند صحبت کردند از شجاعت، از اقتدار، از غیرت ایران و ایرانی و هر آنچه که مورد محور صحبتهای ایشان بود و مورد تاکید قرار گرفت.
سوال: آقای دکتر پزشکیان خیلی خوب صحبت کردند در مجمع عمومی سازمان ملل و باعث غرور ایرانیها جدا از عرصه جنگی در عرصه جهانی شدند.
قادری: الحمدالله اتفاقی که امروز رقم خورد در مجمع عمومی سازمان ملل بیانگر یک اتفاق بسیار بزرگ بوداز ابعاد مختلف میشود آن را بررسی و ارزیابی کرد. سخنرانی امروز آقای رئیس جمهور که تقریبا حدود ۱۸ دقیقه و چندثانیه اتفاق افتاد هم به لحاظ شکلی هم به لحاظ محتوایی چند اتفاق بزرگ را رقم زد، اولا آقای دکتر پزشکیان با استفاده از نمادها و تصاویر سعی کرد با زبان بسیار ساده آن جنایت و خباثتی که طی ۱۶ ماه گذشته یعنی از ابتدای جنگ ۱۲ روزه سال گذشته تا به امروز ملت ایران را تحت فشار قرار داده صحبت کند، لباس مشکی اقای رئیس جمهور بیانگر داغدار بودن ایشان در رسای فرزندان این کشور، رهبر شهید، فرماندهان، سربازان، مقامات سیاسی و زنان و کودکان و دانشمندان ایرانی بود. تصاویری که ایشان بلند کرد و در مقابل دیدگان افکار عمومی بین المللی قرار داد در واقع بیانگر عمق خباثت و پلیدی دشمن شروری است که ادعای حقوق بشر میکند ادعای این را میکند که به دنبال صلح و امنیت بین المللی است آقای رئیس جمهور با استفاده از این تصاویر به دنیا نشان داد که اولا ما منتقم و خونخواه خون این شهدا هستیم و در ثانی آن کسی که میایستد و چشم در چشم مخاطبین بین المللی به دروغ ادعای صلح طلبی میکند دروغگویی بیش نیست.
حالا اتفاقا سخنرانی رئیس جمهور احمق و متوهم امریکا روز گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل این بستر را فراهمتر کرد تا صحبتهای آقای رئیس جمهور آقای دکتر پزشکیان با یک پژواک بسیار بزرگتر و با یک ضریب بالاتری در فضای رسانهای بین المللی ضریب پیدا کند؛ بنابراین صحبتهای آقای رئیس جمهور بخش قابل توجهی از آن خطاب آن همین خطابه نماینده شیطان روی زمین یعنی دونالد ترامپ بود. باید به این نکته توجه کنیم که آقای رئیس جمهور در محتوای سخنرانی شان چند بخش را سعی کردند بسیار شسته رفته اصطلاحا و موجز، اما با یک عمق و با یک ظرافتی خطاب به افکار عمومی بین المللی مطرح کنند استفاده از بیانات نقض مثل این که بمب اتم در اسرائیل است، اما بازرسان آژانس در ایران یا موضوعاتی از این دست رو کرد دست ریاکار و منافقانه مدعیان دورغین حقوق بشر.
سوال: آقای صادقی در بخش خبری ۲۳ داشتند بازتابهای خبری در رسانههای بین المللی را اشاره میکردند تیتر زده بودند بخشی از صحبتهای آقای دکتر پزشکیان که ما قربانی تروریسم هستیم نه تروریست این بازتاب بسیار زیادی پیدا کرده و بقیه جملات که حتما راجع به آن صحبت میکنیم یک نکته، همزمان با صحبتهای آقای دکتر پزشکیان در نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل ما صحبتهای قدرتمندانه دبیر شورای عالی امنیت ملی سردار محسن رضایی را داشتیم که آن هم محورها، هشدارها و پیامهایی داشت.
قادری: اساسا آقای دکتر رضایی امروز در گفتگویی که با شبکه خبر داشت، مشخصا پاسخ گزافه گوییهای روز گذشته ترامپ را ایشان داد و به او و همه متحدان امریکاییها و صهیونیستها به صراحت و با شفافیت هشدار داد که اگر قرار باشد در زمین امریکاییها بازی کنند باید صابون تبعات این همراهی با امریکا و دشمنان ملت ایران را به تن خودشان بمالند. آقای دکتر رضایی هم در مورد بحث مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص جنگ به صراحت صحبت کردند و با شفافیت فرمودندکه بحث هفت پیش شرط تهران برای روند پایان جنگ لایتغیر است تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد. شما دیدید ظرف یکی دوروز گذشته تلاش شد با فضاسازیهایی که برخی رسانهها ومخصوصا رسانههای غربی انجام میدهند به نوعی تلقی ایجاد شود که ایران دارد عقب نشینی میکند یک فضاسازی را هم ترامپ انجام داد قبل از سخنرانی اش در مجمع عمومی و بعد هم در فضای شبکههای اجتماعی و رسانههای غربی خیلی تلاش شد این گزاره تقویت شود که ایران ملتمسانه به دنبال مذاکره است و تحت فشار محاصره و تحریم و تهدید نظامی حاضر به وادادگی و دادن امتیاز شده، آقای دکتر رضایی به صراحت روی این خط بطلان کشید و ایشان گفت که در واقع هیچ عقب نشینی ایجاد نخواهد شد مشخصا نکته مهمتر این بود که روند دیپلماسی از سمت جمهوری اسلامی ایران دیگر به روند گذشته باز نخواهد گشت یعنی اولا تضمین برای هر گونه معاهده و توافقی توانمندی و قدرت بازدارندگی ایران است نه هیچ بیانیه یا کنوانسیون یا دستورالعمل حقوق بین الملل.
سوال: بحث دیپلماسی جدید را که مطرح کردند؟
قادری: بله، نکته دوم این که خطاب به همسایگان که اگر قرار باشد ناامنی در این منطقه حاکم بشود اگر قرار باشد محاصره دریایی و محاصره هوایی برقرار باشد حتما آنها به طریق اولی متضرر خواهندشد. نکته بعدی خطاب به رئیس جمهور متوهم و احمق که از این عبارت اقای دکتر رضایی استفاده کردندخطاب به او گفت که اگر بخواهد از این معرکه خارج بشود تنها راه آن تن دادن به خواستههای ملت ایران است و ایشان تاکید کردند که ملت ایران امریکاییها را وادار خواهند کردکه به حقوق ایرانیها احترام بگذارد و راهی جز خروج از منطقه پیش روی آن نباشد.
سوال: راجع به محور به محور صحبتهای آقای دکتر رضایی و آقای دکتر پزشکیان صحبت میکنیم، اول آقای دکتر پزشکیان را مورد بحث قرار بدهیم که نمادهایی که گرفته بودند شما اشاره کردیدمختصرا از آن عبور کردید نمادهای بسیار با ارزشی برای ایرانیان هستند جدا از عکس رهبر شهیدمان که بسیار با ارزش است و این داغ برای همیشه دردل ما هست و این یاد برای همیشه در دل ما زنده است عکس کودکان میناب بالا برده شد آیا میتوانیم بگوییم تعریف جدیدی از دفاع و واژههایی از این قبیل در سخنرانی آقای دکتر پزشکیان معنا کرد؟
قادری: بله، شما دیدید، فضای مجمع عمومی سازمان ملل به دلیل آن تمرکز رسانهای که بر آن وجود دارد و عموم افکار عمومی در دنیا مخاطب آن صحبتها هستند نیازمند این هست که شما به سادهترین شکل ممکن بتوانید انتقال پیام بدهید و آن پیامی را که نیازمند توضیح بیشتر است را با استفاده از این نمادها در ذهن مخاطب تثبیت کنید. ما روز گذشته دیدیم علنا و عملا ترامپ در قامت یک جنایتکار و یک تروریست داشت از خودش دفاع میکرد و اذعان داشت که این کارها را انجام داده، اما داشت چه کار میکرد؟ داشت آنها را سفیدشویی میکرد این اتفاقات و عکس بالا بردن توسط آقای دکتر پزشکیان باطل کرد آن سحری را که او تلاش داشت با سخنانش انجام بدهد یعنی در منظر افکار عمومی دنیا ترامپ داشت توجیه میکرد که حمله کرده به یک کشوری که حامی سلاح کشتار جمعی است حامل جریانهای تروریستی است به زعم خودش داشت میگفت، اما آقای رئیس جمهور با بالابردن تصویر کودکان میناب به دنیا نشان داد که حتی اگر بر فرض ترامپ راست میگفت این کودکان بیگناه چه گناهی داشتند که با قدرتمندترین بمبها مورد حمله قرار گرفتند؟
یا استفاده از بمب خوشهای در ورزشگاه لامرد که ابن علنا و عملا جنایت جنگی محسوب میشود بر اساس دستورالعملهای قواعد جنگ در دنیا یا ترور رهبر شهید ما در قامت بالاترین و عالیترین مقام رسمی یک کشوری که عضو سازمان ملل متحد است خلاف قانون و قواعد بین المللی است. اینها نکاتی است که با استفاده از تصاویر به دنیا مخابره شد در مقابل تبلیغات دروغین وعملیات روانی که ترامپ سعی داشت انجام بدهد ترامپ خیلی سعی کرد جای جلاد وشهید را در این معادله تغییر بدهد، خودش را در قامت یک هیرو یک ابرقدرت، یک کسی که امده جهان را نجات بدهد جایگزین بکند در مقابل آن ملت مظلوم، اما مقتدر ایران را که امروز در این مقطع تاریخی تبدیل شده به پیشران جریانهای آزادیخواه، مظلوم و عدالت طلبی که در دنیا دهه هاست زیر یوغ لیبرال سرمایه داری به رهبری فرقه پست و حقیر صهیونیسم دارد تمام داشته هایش را از دست میدهد. این را راهبری میکند.
این ملت، این سمت ماجرا ایستاده، دارد خودش را در معرض این جنگ قرار داده با مقاومت و ایستادگی خود، اما نفعش فقط به ملت و حوزه مقاومت نمیرسد، بلکه تمام آزادیخواهان و مظلومان جهان در نهایت و از پس این جنگ از ایستادگی ملت ایران، منتفع خواهند شد و در این هیچ تردیدی نیست. از این طرف ترامپ القا میکرد که به دنبال تثبیت صلح و ثبات در منطقه است، آقای پزشکیان به صراحت نمونههایی را اعلام کرد که اگر قرار باشد مثلاً کشتار زنان و کودکان یا انهدام مراکز غیرنظامی مثل مدارس، بیمارستانها، درمانگاهها و منازل مسکونی در تعریف غربیها این بشود صلح و امنیت و آرامش برای دنیا، طبیعتاً تمام ارزشهای انسانی را باید وارونه تعریف کرد، بنابراین باید اینجا دقت کنیم، ترامپ گرچه تلاش کرد هم از فرصت تریبون مجمع عمومی سازمان ملل استفاده کند و هم جریان اصلی رسانهای در دنیا را بتواند با خود همخط کند، اما به دلیل این که صراحتاً و علناً دروغ میگفت و آن چهره کریه خود را سعی میکرد پردهپوشی کند، اما افکار عمومی دنیا امروز به دلیل بیداری عمومی که در آنها ایجاد شده، مطلقا دیگر به این دروغپردازی وقعی نمیگذارند؛ این آن نکتهای است که باید به آن توجه داشته باشیم، نکته مهمتر؛ چه اتفاقی دارد میافتد؟ حتی شما رصد این ۲۴ ساعت گذشته در رسانهها و شبکههای اجتماعی را اگر ببینید جالب است خیلی از رسانههایی که بعضاً در این اثناء حامی ترامپ هم بودند، امروز زبان به نقد گشودند، چرا؟ چون دروغگویی وقتی از یک حدی میگذرد، عملاً ترفندهای رسانهای آنها را هم برملا میکند، بنابراین شما میبینید حتی خیلی از جریانهای مخالف یا بعضاً حامی ترامپ در داخل آمریکا هم زبان به نقد او گشودند.
سؤال: بخش مشترکی از صحبتهای آقایان پزشکیان و رضایی امروز در تهران و نیویورک به آمادگی نیروهای مسلح ما برمیگشت که آماده و مهیای پاسخ به تجاوز در هر سطحی هستند، البته اشاره کردند که ما آماده گفتوگو هستیم، اما هرگز زور را نمیپذیریم.
قادری: ادبیاتی که امروز آقای پزشکیان از آن استفاده کرد، از آنجا که برامده از بطن جامعه ایرانی بود و مردم همگی این همراستایی این ادبیات را با نگاه و موضع رهبری و رزمندگان در نیروهای مسلح و آحاد مردم به درستی درک کردند، دیدید چه حجم قابل توجهی از حس خوب، انرژی مثبت، همصدایی، انسجام و اتحاد در همین چند ساعت گذشته در فضای رسانهای ایران متبلور شده، این نشاندهنده این است که ما هر چقدر با مواضع رهبری و با مطالبه مردم همجهتتر و همسوتر و با بیان رسا این را به دنیا اعلام کنیم، چه اتفاقات خوبی در حوزه سرمایه اجتماعی در داخل کشور میافتد.
سؤال: اینجاست که میگویند نمود اتحاد ملی در عرصه بینالملل و قدرتبینالملل هم واضحتر میشود؟
قادری: دقیقاً، دیدید که طی همین ساعات، خیلی از جریانها و عناصر سیاسی در ظاهر جناح مخالف دکتر پزشکیان هم لب به تحسین گشودند و همین ساعتهایی که تجمعات برگزار بود، در اکثر میادین در سطح کشور در واقع یک حس خوب، غالب بود. به صراحت هم آقای رضایی هم دکتر پزشکیان اعلام کردند که ایران و ملت ایران؛ یک ملت صلحطلب است، در این هیچ تردیدی نیست. هیچ کسی در ایران خواستار جنگ و جنگطلب نیست، اما تأکید بر این شد که ما جنگبلد هستیم؛ به چه معنا؟ به معنای این که اگر قدرت و توان رزمیمان را افزایش میدهیم، به خاطر دفاع از خودمان و مظلومان است، دفاع در مقابل تجاوزگری و اشغالگری است، وگرنه اگر قرار بود ما تهاجم کنیم، حتماً خیلی از کشورهایی که همین الان در کنار آمریکاییها و اسرائیلیها علیه ملت ایران شرارت میکنند، شاید امروز اثری از آنها در نقشه جغرافیایی بینالمللی وجود نداشت، این مأخوذ به حیا بودن ایرانیها خیلی از این آدمها را به اشتباه محاسباتی انداخته است، جلسه و نوبت قبلی که آقای رضایی در گفتوگو با شبکه خبر صحبت کردند، به این نکته اشاره کردند و هشدار دادند به برخی از این همسایگان که اگر قرار باشد شما در تیم آمریکاییها علیه منافع ملی و امنیت ملت ایران بخواهید اقداماتی کنید، منتظر نباشید و انتظار نداشته باشید که ایرانیها چشم و گوش خود را ببندند و با شما هیچ کاری نداشته باشند.
سؤال: این هشدار امروز هم صادر شد؟
قادری: امروز هم بر این هشدار تأکید کردند، به خصوص آنجایی که در مورد محاصره هوایی که آمریکاییها الان آن را طراحی کردند، ایشان به صراحت گفتند اگر قرار باشد پروازها و حوزه هوانوردی در ایران تحریم شود، حتماً کشورهایی که در منطقه حضور دارند و در این بازی کمک به آمریکاییها میدهند آنها هم از نقطه نظر ایران دچار تحریم هوایی خواهند شد. در رابطه با توانمندی نظامی ایران صحبت خیلی شده، شگفتانههایی در این مدت رونمایی شد و بخش قابل توجهی هم هنوز جزو نقاط ابهامی است که دشمن سراسیمه و نگران در پی دستیابی به اطلاعات آن است که ببیند چه اتفاقی در این مدت افتاده، بعضاً برخی از کارشناسان ازجمله خود سرلشکر رضایی هم با توجه به اشرافی که در حوزه نظامی دارند، اشاراتی داشتند در حوزه پهپادی و موشکی، شناورهای سطحی و زیرسطحی و امروز هم که به مهندسی معکوس آن زیردریایی مدرن آمریکایی اشاره کردند که به غنیمت گرفته شد و در مورد آن اتفاق میافتد. چه اتفاقی دارد میافتد؟ اتفاق بزرگ، اینجاست؛ معادله قدرت در منطقه کاملاً تغییر کرده، الگوهای رفتاری بازدارندگی ایران تغییر کرده و مهمترین مؤلفه آن؛ تحمیل هزینه بیشتر به دشمن است.
امروز شما وقتی میبینید ترامپ در فضای کلامی اصطلاحاً گندهگویی میکند، اما مستأصل و ملتمسانه میآید درخواست مذاکره میدهد و میگوید بیایید بنشینیم باهم گفتوگو کنیم و بعد تمام آن زمان سخنرانی خود را اختصاص میدهد به ایران، در هیچکدام از سخنرانیهای رؤسای قبلی آمریکا در سالهای متمادی در مجمع عمومی، هیچ وقت این طور نیست که همه صحبت هایشان معطوف به ایران باشد، صحبتهای مختلف در حوزه سیاست خارجی و داخلی میکنند، اما وقتی ترامپ این طور صحبت میکند و حتماً فردا یا پسفردا که نوبت آن شرور آدمکش دیگر؛ یعنی نتانیاهو است که برای صندلیهای خالی میخواهد احتمالاً صحبت کند، آن هم خطاب تمام سخنرانیهایش احتمالاً ایران است. این یک دلیل بیشتر ندارد؛ دلیلش چیست؟ دلیلش این است که اینها شکست خوردند، اگر آنها پیروز جنگ بودند، دلیلی نداشت که این همه در مورد ایران صحبت کند و دائماً بگوید اینها ضعیف شدند و بعد بیاید درخواست مذاکره بدهد. اگر ما ضعیف شدیم و تنگه هرمز در اختیار توست، اگر ما نیروی مسلح؛ دریایی و دریایی نداریم، چه مذاکرهای و اساساً شما که باید الان همه ایران را در اختیار میداشتید، اما رئیس جمهور امروز به صراحت و به حق گفت که ملت ایران است که اجازه نداده این اتفاق بیفتد. این یعنی چه؟ یعنی ما از پس این جنگ بپذیریم و آن را روایت کنیم که پیروزی ازآن ما بوده، خیلی غرب، رسانههای معاند و صهیونیستی تلاش میکنند به انحاء و اشکال مختلف که روایت پیروزی را از چنگال ملت ایران دربیاورد و آن را تبدیل به روایت شکست کند؛ روایت شکست یعنی افسردگی، ناامیدی، خودتحقیری، خودکمبینی و بدتر از آن یعنی بسترسازی برای شورش و اغتشاش در کف خیابان.
سؤال: پس چه باید کرد؟
قادری: باید مقابل جریانسازی و روایتسازی دشمن ایستاد، باید با تمام اتکا، به دور از جناحی و سیاسینگری، آن پیروزی کسب شده توسط ملت مبعوث شده ایران را تثبیت کرد؛ هم برای الان و هم برای آینده که در آینده هم نیایند مجدداً با دستکاری در تاریخ بخواهند روایت حقیقت ماجرا را مغلوبه کنند و به نفع خود رقم بزنند.