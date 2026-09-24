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رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه خاتمالانبیا در پیامی در فضای مجازی نوشت: سخنان رئیسجمهور اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، صدای رسای ملت مبعوثشده و سربلند ایران بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر علی عبداللهی در این پیام تصریح کرد: مردم شریف ما با دست دکتر پزشکیان، در برابر دیدگان جهانیان، به رئیسجمهور جنایتکار آمریکا سیلی زدند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) افزود: نیروهای مسلح، همنوا و همصدا با مردم و رئیسجمهور محترم اعلام میکنند که انتقام خون امام شهیدمان و کودکان میناب ادامه خواهد داشت.
سرلشکر عبداللهی تاکید کرد: تا زمانی که آب، خاک و آسمان ایران تهدید شود، هیچ کشور متجاوز و هیچیک از حامیان متجاوزان، امنیت نخواهند داشت.