رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا در پیامی در فضای مجازی نوشت: سخنان رئیس‌جمهور اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، صدای رسای ملت مبعوث‌شده و سربلند ایران بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر علی عبداللهی در این پیام تصریح کرد: مردم شریف ما با دست دکتر پزشکیان، در برابر دیدگان جهانیان، به رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا سیلی زدند.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) افزود: نیرو‌های مسلح، همنوا و همصدا با مردم و رئیس‌جمهور محترم اعلام می‌کنند که انتقام خون امام شهیدمان و کودکان میناب ادامه خواهد داشت.

سرلشکر عبداللهی تاکید کرد: تا زمانی که آب، خاک و آسمان ایران تهدید شود، هیچ کشور متجاوز و هیچ‌یک از حامیان متجاوزان، امنیت نخواهند داشت. ­