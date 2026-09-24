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پرچم ایران؛ نماد عزت، هویت و ایستادگی یک ملت

پرچم جمهوری اسلامی ایران با سه رنگ سبز، سفید و سرخ، نمادی از هویت، ایمان، صلح و ایستادگی ملت ایران است؛ پرچمی که در طول سال‌ها به بخشی از خاطره و هویت ملی ایرانیان تبدیل شده است.
عکاس :سعید قاسمی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ - ۰۶:۱۸
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برچسب ها: پرچم ، ایران ، ملت
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