پرچم ایران؛ نماد عزت، هویت و ایستادگی یک ملت

پرچم جمهوری اسلامی ایران با سه رنگ سبز، سفید و سرخ، نمادی از هویت، ایمان، صلح و ایستادگی ملت ایران است؛ پرچمی که در طول سال‌ها به بخشی از خاطره و هویت ملی ایرانیان تبدیل شده است.

عکاس : سعید قاسمی