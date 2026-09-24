به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سرتیپ حسین محبی شامگاه چهارشنبه در این پیام تاکید کرد: رئیس جمهور ما امروز در قلب نظام استکبار، پیام قدرت، غرور، عزت و امید ملتی را باز تولید کرد که هفت ماه مثل کوه، اقتدار را در اوج مظلومیت، پیش چشم مردم دنیا تصویر کرده‌اند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: ما با اتکا به همین یکپارچگی از عالی‌ترین مقام اجرایی کشور تا رزمندگان سلحشور در میدان، و مردم مبعوث در خیابان دشمن را مأیوس و آینده‌مان را بهتر از گذشته خواهیم ساخت.